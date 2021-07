PLJUJU GA I NAZIVAJU NJEGOVE PRIČE LOVAČKIM: Kristijan se u emisiji obračunao sa hejterima i OČITAO IM LEKCIJU ZA SVA VREMENA!

Kristijan Golubović je godinama u centru pažnje zbog specifičnog načina života, a u poslednje vreme i zbog pikanterija iz njegovog života koje se pojave u javnosti s vremena na vreme, a za koje javnost ranije nije znala.

Dok ima oni koji s pažnjom slušaju Golubovićeve dogodovštine, postoje i oni koji mu ne veruju, te njegove priče nazivaju „lovačkim“. Kristijan je čuo za ovakve komentare i naravno, nije ostao dužan hejterima.

- Njihovi životići su toliko prazni da oni neamju šta da ispričaju. Njihovi životi stanu u repertoar od mesec danja mahalanja sa komšijom uz kafu, a moj život da bi se pripričao onako do tančina slikovito, onako kako ja to radim, trebalo bi jedno sedam, osam godina da se ne zatvaraju usta - rekao je Kristijan i dodao da ne razume one koji negativno komentarišu, a slušaju ga:

- Ja ih pričam 30 godina, oni i dalje slušaju i govore za nih da su „lovačke priče“, a komentarišu ih. To je malo kontradiktorno, ja nisam zanimljiv, a slušaju moje „lovačke“ priče - rekao je Golubović i dodao:

- Uzeo sam barem pola miliona evra na pričanje tih priča. Da li su istinite ili ne, meni odgovara... lepe devojke, lepe destinacije, a oni neka pričaju koliko god hoće i da sam Grim i Mihauzen - zaključio je Golubović.

