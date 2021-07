POPOVIĆ ZGRNUO PARE OD GRANDA, PRODAO NAS KAO MUŠMULE! Zorica Marković odbila da bude u ŽIRIJU, a sad oplela po kolegama!

Pevačica Zorica Marković važi za nekog bez dlake na jeziku, a sada je oplela po "Grand" produkciji i pojedinim kolegama.

"Sve kažem šta mislim, nema problema, svađe, samo komentarišem ono što znam 30 godina. Šta, oni p*šaju kolonsku vodu? Dokle više ta gluma? Sa visine nas gledaju. A šta je "Grand"? I to je rijaliti, i oni se svađaju i gori su. Mnogo su teža pitanja tamo, u smislu budućnosti te dece koja dolaze tamo, maltretiraju se, ulažu, a oni im komentarima sruše snove", rekla je Zorica i dodala:

foto: Nemanja Nikolić

"Ja to odavno ne pratim. Mnogi će reći sad da sam ljubomorna što me nisu zvali da budem u žiriju, ali ja nikad to ne bih ni pristala. Ne želim da nikome rušim snove, a surovo sam realna. Ne znam da li je namešteno, prosudite sami, kad vidite ko su sve pobednici".

"Sale je genijalac, smislio foru da uzme para. Uvek je bio korektan. Prodali "Grand", mene niko ne može da proda. Ne znam ni kome su prodali, prodali sve naše ugovore kao da smo mušmule. Trebalo je da pitaju nešto. To ne može ni Bog otac da razmota. Bitno da je neko zgrnuo pare, a mi možemo da jedemo dudinje"

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/I.B/A.D.

Bonus video:

00:52 ZORICA MARKOVIĆ U USIJANJU DANA O SADIKU HASANOVIĆ