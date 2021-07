NEĆEŠ NAS BRUKATI SA ŠVALEROM! NE ZNA KOLIKO PUTA SE ŽENIO: Roditelji Darkove devojke napravili SKANDAL, Barbara spakovala KOFERE?

Darko Lazić već neko vreme je, kako se priča, u vezi sa pevačicom Barbarom Bobak, a njeni roditelji su navodno burno reagovali kada su iz medija saznali da je u ljubavi sa pevačem.

- Barbara i Darko se dugo dopisuju preko Instagrama, ali tek kad je on raskrstio sa Marinom, prešli su na konkretnije muvanje. Ubrzo su se i videli i shvatili da postoji hemija i da imaju mnogo tema za razgovor. Darko je rekao Barbari da se seli u Nemačku, pa je pao dogovor da ga ona tamo posećuje kad god može. Međutim, za njih se saznalo i sve je stiglo do medija, a njena porodica je baš burno odreagovala. Kada su čuli da je sa Darkom, doživeli su nervni slom. Ona ih je ubeđivala da je to laž i da ona Darka lično ne poznaje, ali ih nije ubedila. Rekli su joj da bez nadzora nigde više neće mrdnuti. Opšti haos je ispao. Rekli su joj: 'Nećeš nas brukati s tim švalerom što ne zna koliko se puta ženio, jel treba da savijamo glavu zbog tebe i klošara!' Baš je bilo gusto - tvrdi za "Star" izvor blizak pevačici prenose mediji i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

- Barbara je uprkos tome uradila po svome! Odmah nakon haosa sa roditeljima spakovala je kofere i sa Darkom krenula za Nemačku. Pošto su njeni saznali za njihovu vezu, ona više ne želi da krije da je zaljubljena, svakodnevno Darka kači na Instagram profil i želi da ubedi roditelje da imaju pogrešnu sliku o pevaču. Pričala je i sa Darkom koji joj je rekao da razume njene, jer je on u medijima predstavljen na drugi način, ali da veruje da će ih razuveriti u sve kada dođe do upoznavanja.

Podsetimo, Darko je nedavno raskinuo veridbu sa Marinom Gagić, sa kojom ima sina Alekseja, dok je prethodno bio u braku sa Anom Sević, sa kojom je dobio ćerku Lorenu.

foto: Printscreen/Exkluziv

Kurir.rs/Star

Bonus video:

00:18 DARKO LAZIĆ POTVRDIO VEZU SA BARBAROM! Folker odveo novu devojku u Švajcarsku, ne skidaju osmeh s lica