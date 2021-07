PUKLA TIKVA! OSTADE BRENA BEZ SNAJKE: Viktor ŽIVOJINOVIĆ ostavio devojku Sandru, obrisao i SVE njihove ZAJEDNIČKE fotografije!

Mlađi sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića Viktor Živojinović ponovo je slobodan dečko. Kako Kurir ekskluzivno saznaje, on je raskinuo vezu sa Sandrom Miljaković nakon dve godine zabavljanja. U prilog tome svedoči i činjenica da je Brenin sin sa Instagrama obrisao njihove zajedničke fotografije, ali se i dalje prate na ovoj društvenoj mreži. Ali to nije sve. Živojinović je sa porodicom ostao na Crnogorskom primorju, gde uživa na jahti, dok je njegova sada već bivša draga s prijateljima bila na festivalu Egzit u Novom Sadu.

Inače, ovo nije prvi put da njih dvoje imaju turbulentan period u vezi. Pre godinu dana je Sandra ostavila Viktora zbog toga što mu je navodno u telefonu našla poruke koje je razmenjivao s drugom devojkom. Nesuglasice su uspeli da prevaziđu i doskoro ih nisu imali. Oboje su putovali po svetu i svakodnevno objavljivali zajedničke fotografije sa egzotičnih destinacija, ali i izlazaka po prestonici.

Međutim, nevolje u raju su nastale nakon nedavne proslave u jednom prestoničkom restoranu gde su njegova majka i Saša Popović organizovali žurku povodom povlačenja iz "Granda". Tada su bili zajedno i ništa nije ukazivalo da će se samo nekoliko dana nakon toga razići. Ako je suditi po fotografijama koje Sandra objavljuje na društvenim mrežama, ona se odlično provodi sa prijateljima. Da li će se pomiriti ili ne, ostaje nam da vidimo u narednom periodu.

Prema našim saznanjima, ostali su u korektnom odnosu. Viktor je nedavno objasnio kako izgleda njihova veza:

- Želim prvo sebe da ostvarim kao Viktora Živojinovića, pa ću onda da pravim i svadbu i decu. Imam 22 godine, a ljudi bi već da me žene. U vezi mora da postoji mnogo poštovanja i međusobne iskrenosti. To je jedini uspeh za neku vezu - govorio je Viktor za medije kada su ga novinari pitali o tome da li planira sa Sandrom brak. Viktoru smo poslali poruku sa konkretnim pitanjem na koju on do zaključenja broja nije odgovorio.

