30 GODINA ROBIJE IZDRŽALA ZBOG KRISTIJANA! GOLUBOVIĆ OTKRIO: Ubila je čoveka zbog mene! Evo šta je sa njom DANAS! KURIR TELEVIZIJA

Kristijan Golubović otkrio je detalje iz života za koje niko nije znao u "Sceniranju" na Kurir televiziji.

Kristijan je najpre još jednom istakao da mu je krivo što je suprugu Ivanu povredio i prevario u rijalitiju, a potom otkrio i da je jedna devojka zbog njega ubila čoveka.

foto: Kurir Televizija

"Ivana je u pravom smislu dama. tražila je život i dobila je prelepu zajednicu. Jednostavno nije umela sa mnom, trebalo je da zna da sam ja godinama kinjen i zatvaran... Ako sam već pristao da budem privržen njoj i ćerki da bar treba da mi da normalan seks, a bio je ispod normalnog. Bio je samo po potrebi, mojoj, njoj je to bilo nepristojno, neuredno, osećala je sram... Takav je tip žene. Smatrala je da to što radi sa mnom nije svrha užitka, već pravljenja dece", pričao je.

Voditeljka ga je potom upitala da li može da otkrije šta su sve žene radile za njega i njegovu ljubav, a on je šokirao pričom:

"Smem da kažem da je jedna za mene ubila čoveka, stvarno. Ne bih da pričam o njoj... Nije ubila za mene, nego zbog mene. Odležala je to. Taj čovek je mene cinkario, bio je zlonameran... Ona je bila moja najbolja drugarica. Bila je i jedna njena drugarica koja mi je dala 200.000 maraka, srela me dok sam bio u bekstvu, pitala me da li hoću 500.000 maraka, švajcarskih franaka ili odmah 200.000. Uslov je bio da budem sa njom. Ja kad sam izručio one pare, mi nismo verovali, mislili smo da je falš. Trpaj one pare u pancir, beži u bjeljinu. Ja sam video da je ona narkomanka postala u međuvremenu. Ja sam rekao: 'Znaš šta ja pare mogu da ti vratim, al' sa tobom da budem ne mogu, ti si narkomanka'", ispričao je

"Najviše u životu sam prevario Ivanu, nikad u životu nisam tako javno prevario ženu...", zaključio je.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs

Bonus video:

01:54 PLJUJU GA I NAZIVAJU NJEGOVE PRIČE LOVAČKIM: Kristijan se u emisiji obračunao sa hejterima i OČITAO IM LEKCIJU ZA SVA VREMENA!