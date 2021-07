DA LI TO ANA NIKOLIĆ PROZIVA BIVŠEG MUŽA RASTU? Uništila sam mu auto i život, ali BILO JE LEPO! (VIDEO)

Ana Nikolić ne prestaje da privlači pažnju svojim ekscentričnim ponašanjem i izjavama u javnosti. Za vikend je nastupala u Beču, u jednom klubu, a kako su je sve vreme snimali fanovi i objavljivali to na Instagram, mogli smo svašta da čujemo i vidimo.

Prvo, Ana je sve vreme jedva držala ravnotežu i uspevala da igra kako treba, verovatno zbog visokih potpetica. Njeno lelujanje na bini privuklo je dosta pažnje ljudi koji su to komentarisali vrlo dosetljivo i duhovito. Zatim, i pevanje je bilo manje-više upitno, bar po onome što smo mogli da vidimo na snimcima na društvenim mrežama, na kojima se čuje da Ana uglavnom publici prepušta horsko pevanje svojih hitova.

Ali ono što je svakako najzanimljivije jeste da je Nikolićeva potkačila jednog od svojih bivših. Barem tako misle njeni fanovi koji su o tome pisali na društvenim mrežama.

Dok je izvodila svoj hit "Bilo je lepo", u deonici koja treba da glasi: "I tako mi je lepo pričao, i tako me je lepo lagao, i meni je tako lepo svašta na pamet padalo", umesto toga, ona je rekla: "I tako mi je lepo pričao, i tako me je lepo lagao, i ja sam mu s**bala i auto i život i sve."

Iako nije otkrila na koga se to odnosi, mnogi pretpostavljaju da je provocirala bivšeg muža Stefana Đurića Rastu, što su komentarisali na društvenim mrežama.

Za takve sumnje postoji povod jer se to zaista desilo. Ana je prema sopstvenom priznanju pre nekoliko godina uništila automobil tadašnjem dečku Rasti. Dok su se zabavljali, reper joj se nije javljao na telefon, pa je Nikolićeva posumnjala da joj je neveran. Otišla je do njegove zgrade i napravila kuršlus.

- Prema Rasti sam imala milosti. Nisam mu slupala auto, ali sam u pidžami u pola noći došla taksijem ispred zgrade. Nisam sigurna da li smo se tad zabavljali ili smo se tek venčali. Mnogo me je iznervirao, nije hteo da mi se javi na telefon. Bila sam "u flaši" ozbiljno. U papučama sam došla ispred zgrade, taksi me je čekao. Uzela sam ključeve i po onom novom "mercedesu" od 100.000 evra potpisala sam se: "Ja sam, pi**o, Ana!" Znači, šteta je bila pet hiljada evra jer sam se potpisala po svim vratima. I po prednjim i po zadnjim i ispod auta sam se potpisala. Sjebala sam mu ceo auto! - rekla je Ana u razgovoru prijateljici, a što je Kurir objavio na osnovu snimka do kojeg smo tada došli.

