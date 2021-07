ZBOG TOGA SAM 5 MESECI BIO U ZATVORU! Lukas za Kurir pogovorio o akciji Sablja: Ovo je detalj koji mi je promenio ŽIVOT!

Iako je publika očekivala da će uživati u hitovima Ace Lukasa, najavljeni koncert folkera u Kragujevcu odložen je zbog lošeg vremena.

Ipak, naša ekipa porazgovarala je sa Lukasom o njegovoj autobiografiji.

- Što se tiče knjige, komentari su odlični mada ima i zluradih. Zludarih komentara ima od onih koji nisu ni pročitali knjigu. Imam takav život da sam imao osnov da napišem autobiografiju, i ovo je jedna od najprodavanijih knjiga. Vanja Bulić mi je bio supervizor, i super smo ovo odradili. Sve što pročitate u mojoj knjizi je istina i to mogu da garantujem, ima dosta pikantnih delova, ali niko nije unižen. Pisao sam i o Sablji, to je upečatljiv događaj za mene, to je detalj koji mi je obeležio život, kad sam proveo 5 meseci u zatvoru - rekao je pevač.

Pevač je rekao i svoje mišljenje o pevačici Kiji Kockar.

- Kija je dobra devojka, dobra žena. Popularna je i ljudi je vole - rekao je Lukas.

