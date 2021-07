VIN DIZEL POTEŽE VEZE DA DOĐE DO SRPSKE PEVAČICE? Milica Pavlović: Neću tako lako pasti, MORAĆE DA SE POTRUDI OKO MENE!

Pevačica Milica Pavlović jedna je od najvećih zvezda mlađe generacije, a sada je vreme za novu eru u njenoj karijeri.

Milica će glumiti u seriji koja će uskoro imati priliku da vidi pod nazivom "Pevačica", koja je podigla veliku prašinu jer se pisalo da je u pitanju ekranizacije života brutalno ubijene pevačice Jelene Marjanović.

Ipak, kreatori serije tvrde da je ona samo inspirisana zločinom koji se dogodio 2016. godine, a Milica je pred kamerama priznala da je imala veliku tremu dok je snimala prvu sezonu serije.

- Samim kada sam saznala ko stoji iza serije, a to je Gaga Antonijević i Nataša Drakulić i kakva je ekipa, već to je za mene bio teret. Pored toga dobijam i ulogu pevačice, znači u pitanju je glavna uloga i serija će se emitovati na nacionalnoj televiziji i naravno da postoji neka doza odgovornosti - rekla je pevačicva, dodajući da je serija već dobila i drugu sezoni i da će gledaoci imati priliku da je gleda i u nastavku.

Pevačica je pre nekoliko godina izjavila da bi volela da snima vrele scene sa svetski poznatim Vin Dizelom, pa sada ko zna, možda mu je sada sve bliže.

- Ma, on će pasti u nesvest kada me vidi u seriji i kako sam ja to odglumila. Angažovaće svoj tim da dođe kako znaju i umeju dođu do mene. Naravno, ja neću pristati na prrvu, mora malo da se potrudi - rekkla je kroz smeh Milica Pavlović.

