MAŠAN LEKIĆ OTVORENO O MOMENTU KADA JE OSETIO POPULARNOST! Priznao šta je bio okidač i kada je rešio da stane pred KAMERE!

Voditelj Mašan Lekić iza sebe ima dugogodišnje radno iskustvo. Počeo je da radi sa samo 13 godina, gde je zajedno sa nekim od danas poznatih TV lica vodio emisiju namenjenu tinejdžerima.

- Između ostalog, tu je počinjala i Ivon Jafali, Nataša Miljković i Biljana Radeka i mnogi drugi eminentni novinari. To bila škola gde sam učio kako je raditi na televiziji - kaže Mašan Lekić i dodaje:

- Ujak mi je novinar Sale Timofejev koji me je kada sam pohađao peti, šesti razred poveo na radio da vidim kako sve to izgleda. Proveo sam jedan dan sa njim. On je bio lutajući reporter. Išli smo raznim ulicama, a on je izveštavao za radio. Čak smo i tog dana bili u PU za Grad Beograd, stanica 29. novembar. Sećam se da su nekoga uhapsili i tamo su bili inspektori, novinari. Svi su pušili u onoj maloj prostoriji što je sada nezamislivo. I posle, toliko godina, sudbina je htela, da ja često idem u PU 29. novembar, gde snimam priče o kriminalu.

Pošto je još kao dečak počeo da radi na TV, Mašan se setio i momenta kada je osetio popularnost.

- Sećam se prvi put kada su se ljudi okrenuili za mnom. Izlazio sam iz trolejbusa 28 i klinci su se okrenuli jer su me prepoznali. Onda je vremenom to počelo, onako žargonski rečeno da me smara. Ali kasnije kada sam počeo da radim crnu hroniku na B92, shvatio sam da neke stvari koje snimim u toku noći neki drugi kolega preuzme i sve zasluge uzme za sebe, jer se on slika. Tada sam odlučio da i ja stanem ispred kamere – rekao je Lekić, pa naglasio:

- Sećam se kada su bile poplave, da sam bio do grudi u vodi. Kada je bio požar u hotelu u Novom Sadu, kvarno sam ušao za vatrogascima, što sada verovatno nikad ne bih uradio. U to vreme na B92 su bili zaista vrhunski novinari i nisi mogao tako lako da se probiješ.

