Sloba Radanović prokomentarisao je pobedu Nadice Zeljković, bivše tašte, u rijalitiju.

Pevač nije bio zainteresovan za pitanje o majci svoje bivše žene.

foto: Printscreen

"Nemam nikakvu emociju prema tome, stvarno. Ne zanima me, jednostavno, to, bazirao sam se na svoj život, na svoj album, ništa me drugo ne zanima. Svaka čast, naravno, narod je tako odlučio", u svom stilu odgovorio je Sloba, koji je na pitanje ko mu je bio favorit priznao:

"Ne znam, možda Jovana misica."

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

