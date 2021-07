AKO JE ĐILAS POLITIČAR ONDA SAM JA PISAC! Pevač odgovorio na napade, a evo šta je rekao o Vuku Jeremiću!

Pevač Aca Lukas nedavno je izdao autobiografsku knjigu koja ne prestaje da intrigira javnost.

On je naišao i na brojne negativne komentare, a sada je odgovorio na napade opozicionih medija i njihovih vlasnika.

Šta je opoziciji zasmetalo u vašoj knjizi?

- Njima? Pa to što očigledno nisam želeo da budem pripadnik njihove politike. Da sam bio deo opozicije, verujem da bih dobio titulu književnika, ovako kažu da sam čovek sa margina društva. Zaista ne znam odakle toliki bes i jed prema meni?! Čime sam ja to izazvao? Zakačili su se za jedan deo knjige u kojem sam pisao o „Sablji“, o Đinđiću... Sigurno nisam rekao da mi je drago što je Zoran ubijen, kako su oni to parafrazirali, jer je očigledno da niko od njih nije pročitao knjigu, ali eto, morali su nešto da mi prebace. Bio sam hapšen u toj „Sablji“, pa valjda imam pravo da napišem šta mi se tada desilo.

Šta im još smeta?

- Smeta im što podržavam Aleksandra Vučića. Od momenta kada sam se prvi put pojavio na mitingu SNS-a, oni su me napali. Kao građanin ove zemlje imam pravo da podržavam politiku onih ljudi za koje verujem da čine dobro ovom narodu i državi. Zaista ne vidim razlog da me neko zbog toga konstantno napada. Javne ličnosti koje podržavaju opoziciju niko ne vređa, ali eto Lukasa očigledno mogu da napadaju. E pa neće moći.

Uglavnom vas napada jedan isti čovek, tačnije Vuk Jeremić. Zbog čega?

- Setimo se da je on zapravo prvi počeo sa napadima na mene. Kada sam pevao na proslavi SNS- a u Spensu, i to samo zato što sam ja želeo, a ne zato što je neko to od mene tražio, Vuk Jeremić je tada napisao: „Gorećeš u paklu“, a nakon toga da sam drogirani delinkvent. Moram da kažem da čovek kao što je on, koji pretenduje na visoke pozicije ne može da bude narkoman. Vuk Jeremić je drogirani narkoman, delinkvent, prevarant, izdajnik i ja ga pozivam da se testira na narkotike. S obzirom na to da želi da postane, ne daj bože, predsednik države, iako se to nikada neće desiti, on mora da se testira. Provereno znam da je narkomančina.

Baš oni su vam i spočitali što ste napisali autobiografiju...

- Ako njihov gazda Dragan Đilas može da se bavi politikom, onda i ja imam pravo da napišem knjigu. Niti sam ja književnik, niti je on političar. On je lopov, a ja sam muzičar.

Ispada da je krivično delo to što ste napisali knjigu?

- Pre nego što počnu da pametuju, ljudi moraju da znaju da sam ja napisao autobiografiju. A ako autobiografiju pišu samo pisci, onda znači da ćemo mi čitati samo autobiografije pisaca. Znači muzičari, vozači formule, sportisti, glumci ne mogu da napišu knjigu o svom životu jer nisu pisci.

Kurir.rs/I.B/Alo

