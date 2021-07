ŠOPIĆKA NAPUSTILA LUKS HOTEL U BUDVI I OSTALA DUŽNA 80 €?! Ivana zbrisala sa lica mesta, a rekla da ide do KOLA

Ivana Šopić bila je smeštena u hotelu koji se nalazi baš u Starom gradu, a isti je navodno napustila u četvrtak ujutru, 8. jula.

Iako su je zaposleni, kada je krenula da odlazi iz hotela, obavestili da ima dodatne troškove na smeštajnu jedinicu u iznosu od 80 evra, Ivana pomenuti iznos navodno nije platila.

- Smeštaj je platio momak koji je otišao noć pre. Ona je hotel napustila 8. jula, ali ne plativši dug. Reč je o dodatnim troškovima, kao što je mini-bar u sobi. Zaposleni su joj rekli koliko duga je ostalo, na šta je ona rekla da će platiti, samo da ode do kola. Nije se vratila. Pokušavali su da je dobiju i na telefon, ali nije im se javljala - priča navodno sagovornik iz Budve.

Ovim povodom oglasila se i Ivana Šopić, koja je počela da se smeje kada je upitana za dug.

- Je l' vi mene zezate? Ma kakvi, Bože me sačuvaj! Budalaština, nema veze s vezom! Budalaština, baš me blam i da demantujem ovo! Naravno da nije tako! Nemam pojma kako ste vi to saznali! Inače svoje račune plaćam, apsolutno. Budalaština najveća na svetu, prvi put čujem za to - rekla je Ivana.

