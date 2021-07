SLOBA OPLEO PO BIVŠIMA: Ne zanimaju me ni KIJA ni LUNA! Moja ljubav je JELENA! OŽENIĆU SE NJOM!

Sloba Radanović pre dve večeri je orgaizovao promociju svog albuma "Momak iz provincije" i okupio prijatelje sa estrade. Pevač je rekao kako je u ovaj projekat uloženo dosta rada, ali i novca, međutim, ne žali ni centa.

foto: Printscreen/Pink

Nakon što je predstavio svoje pesme, Sloba je dao izjavu za medije, a mnoge je zanimala njegova reakcija na pobedu bivše tašte Nadice Zeljković.

foto: Damir Dervišagić, ATA images

- Nemam nikakvu emociju prema tome, stvarno. Ne zanima me to, jednostavno, bazirao sam se na svoj život, album, ništa me drugo ne zanima. Svaka čast, naravno, narod je tako odlučio - rekao je Sloba, a potom otkrio ko je bio njegov favorit.

- Ne znam, možda Jovana misica.

Na pitanje da li je Kiju Kockar zvao na promociju, bio je odsečan.

foto: Kurir, Printscreen/ Pink

- Ne zanima me ona.

Nije želeo da priča ni o Luni Đogani, pa je prokomentarisao:

foto: ATA images, Printscreen

- Ta pitanja me ne zanimaju. Večeras je pozitivno veče.

interesantan odgovor je imao na pitanje kako reaguje na izjavu Kije i Lune da je bio njihova najveća ljubav.

foto: Damir Dervišagić

Ma ne zanima me! Sledeće pitanje - pokušavao je da vrda Sloba, a kada smo ga pitali ko je njegova najveća ljubav, Đoganijeva ili Kockareva, odgovorio je:

- Jelena!

foto: Printscreen/Premijera

Na red su došla i pitanja o njegovoj partnerki koja je celo veče bila uz njega.

- Toleriše mi sve lepe devojke koje su oko mene konstantno. Ne znam kada će svadba, videćemo. Jelena je glava porodice, ona vodi glavnu reč. Svađamo se samo oko sitnica, što sam ostavio ovo ili ono - priznao je on.

Sloba je u novi album uložio dosta, kako kaže, manji stan u Beogradu.

foto: Printscreen/Pink

- Nisam nikome dužan, izgurao sam sve ovo. Dao sam jednosoban stan u Beogradu, ali se ne kajem. Više volim da ulažem u nešto što će da ostane iza mene i obeležiti karijeru, a ne u nekretnine, biće i stanova polako. Jelena mi je velika podrška za sve u životu, pa i za celu organizaciju oko svega ovog. Album posvećujem svom ocu. Najviše mi nedostaje on - kaže Sloba.

foto: Printscreen

Mnogi su se pitali zbog čega na promociju nije došla Ceca Ražnatović, ali je imala opravdanje. - Čestitala mi je. Nije došla jer je mnogo prehlađena. Krivo joj je i poželela mi je sreću. Hvala joj za svu podršku do sada.

Kurir.rs/ J. S.

