IMAM VIŠE OSEĆAJA OD MILOŠA ZA DECU! Dragana Džajić iskreno o majčinstvu, otkrila da planiraju DRUGO DETE: Priželjkujemo devojčicu

Manekenka Dragana Džajić otkrila je da ona i njen suprug Miloš Ivanović planiraju proširenje porodice i da se nada da će dobiti ćerku budući da već imaju sina.

Dragana Džajić ne krije da uživa u pravoj porodičnoj idili. Od kada je dobila sina Vida svaki trenutak koristi da bude sa mališanom, a suprug Miloš Ivanović joj u svemu pomaže.

- Miloš se odlično snašao u ulozi oca, s tim što je Vid trenutno u tom uzrastu pa ne može bez mene. Majka je majka i jako sam mu važna i potrebna trenutno. Meni to prija i jako uživam u tome. Razlika je možda jedino u tome što imam malo više osećaja za neke stvari od Miloša, ali je on odličan sa decom - rekla je Dragana i dodala da su kod njih u zajednici svi poslovi podeljeni na jednake delove:

- Brak zahteva kompromis, nema toga u našem odnosu ko je glavni, ili što se kaže glava kuće. Uzajamno je sve, pomažemo jedno drugom i u svemu smo zajedno. Mladi smo, sve što nas je snašlo je novo za nas, ali nam je u istu ruku prelepo i uživamo u ovim trenucima i odrastanju našeg sina.

Džajićeva ne krije da za mnoge savete pita sestru Sanju koja ima dvoje dece, ali i Miloševu sestru, Anu Ivanović, koja sa Bastijanom Švajnštajgerom takođe ima dvoje dece, sinove Luku i Leona.

- Ana je divna osoba, kao i cela porodica Ivanović. Često se čujemo, imamo porodičan i normalan odnos. Delimo majčinske savete i znači mi svaki njen i sestrin savet. One su ipak malo duže mame od mene, pa imaju korisne stvari da mi kažu - kroz osmeh ističe kreatorka te dodaje:

- Jako sam posvećena mama, ona “luda” koja je non stop sa svojim detetom i volim što su Ana i Sanja isto takve majke koje su puno vremena sa svojom decom. Tako da uživamo u ovim trenucima dok deca ne odu, jer će sigurno otići u jednom trenutku, tražiće svoj put.

Poput Ane Ivanović i Draganin suprug Miloš važi za nešto povučeniju osobu, te ga retko kada viđamo na javnim događajima.

- Istina je da je Miloš malo povučeniji od mene, te on obično čuva bebu kad ja izlazim. Uvek mu ponudim opciju da krene sa mnom na neki događaj, ali uglavnom on to izbegava, što razumem i podržavam. Ja sam navikla na dešavanja i javne događaje, a on malo manje, tako da ćete mene malo više viđati - kroz osmeh zaključuje Dragana.

Miloš bi voleo da dobijemo devojčicu Dragana ne krije da se nada proširenju porodice, a da njen suprug uveliko priželjkuje da dobiju i naslednicu.

- Miloš jedva čeka devojčicu i to ne krije. I ja se nadam da ćemo uskoro dobiti drugo dete - otkriva Dragana.

