KAKAV PREOKRET: Indira iz grupe "Kolonija" prešla sa dens na TAMBURAŠKU MUZIKU, sprema duet sa HALIDOM BEŠLIĆEM!

Indira Vladić, bnivša članica grupe "Kolonija" nastavila je sa radom nakon godinu dana pauze zbog pandemije koronavirusa i kako kaže videlo se po reakcijama publike da je se uželela.

- Skakala sam dva i po sata i onda sam odjednom zakazala. Muž me onako pogledao i upitao, "Treba li infuzija", rekla sam da treba, ali ipak nisam stala, nastavila sam normalno da nastupam. Ljudi su se hroničnmo uželeli provoda i muzike i nadam se da će tako ostati i da ćemo pevati, skakati i da nam to neće pokvariti nikakvi novi sojevi, delte itd. - rekla je pevačica koja uskoro objavljuje novi album, na kojem će, verovali ili ne, dominirati tamburaška muzika, ali i stari dobri dens zvuk, pa je za potrebe novog projekta angažovala bivšeg saradnika iz "Kolonije" Borisa Đuđevića, a potom dala svoje mišljenje o grupi:

foto: Kurir televizija

- Kolonija će uvek biti deo mene, deo mog života, čak imam i tetovažu na kojoj je ispisano ime ghrupe. Iako sam se ja odvojila od Kolonije, Boris i ja smo nastavili svojim putem. Napravio mi je pesmu za novi album i sigurno je da ćemo sarađivati i u narednom periodu - rekla je Indira.

Ono što je takođe zanimljivo jeste to da je snimila i duet sa Halidom Bešlićem.

foto: Dragana Udovičić

- Mi smo dugogodišnji prijatelji i jednom smo sedeli i kaže on, "Što ti i ja ne bismo snimili duet" i naravno da sam pristala. Istina, spoj nespojivog, pevačica dens muzike i pevač narodne muzike, ali Halid je legenda. Veoma je bilo lako raditi s njim. On osim što je narodni pevač, on je i narodni čovek koji voli da se druži i bilo je lako lepo dok smo snimali pesmu - rekla je pevačica i rekla da se uželela publike u Srbiji:

- Nedostaje mi moja publika i zaista volim Beograd, tamo se osećam kao u svom dnevnom boravku, jer svi me vole, čak i radnice u prodavnici, uvek se lepo ispričamo. Jedva čekam da dođem i da se ponovo družim - rekla je Indira i srdačno pozdravila sve svoje fanove u Srbiji.

(Kurir.rs)

