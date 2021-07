JOVANA JEREMIĆ BEZ MUŽA OTIŠLA NA MORE! Voditeljka progovorila o svom ZDRAVSTVENOM STANJU: Veliki sam stres pretrpela!

Voditeljka Jovana Jeremić vreme provodi u Budvi gde uživa sa ćerkicom Leom, ali ne i suprugom Vojislavom Milošević. Nekoliko puta je istakla kako želi da napuni baterije za predstojeću televizijsku sezonu, ali i da se reši stresa.

foto: Printscreen/Instagram

- Još nije pravo vreme za to. Već sam pričala da je moja odluka skoro pa definitivna, ali neka to bude iznenađenje za sve gledaoce. Ponudiću im pre svega Informativni program, a onda i Zabavni sa velikom gledanošću. Onako kako ja to umem- kaže Jovana Jeremić.

Da li bi prihvatili ulogu rijaliti voditeljke u “Zadruzi”?

- U životu nikada ne reci nikad. Ja sam profesionalac i svaki projekat koji doprinosi zaradi i gledanosti televiziji na kojoj radim je izazov za mene. Moja srž je informativa i smatram da sam se dokazala u jutarnjem programu u Srbiji. Što da ne i da me vidite u dva projekta. Kod mene se nikada ne zna.

Da li vam je bitan novac u životu, prvenstveno u poslu i ljubavi?

- Novac impresionira samo lenje devojke. Za ženu koja marljivo radi na svojim snovima, bogati muškarac je samo bonus. Bitno je da u životu žena bude lepa, a muškarac sposoban. Nisu krive žene što su jake, već muškarci što su slabi. Žene će biti fatalne tek onda kada nauče da koriste mozak količinski kao puder u prahu.

Da li je tačno da ste odbili ponudu od 20.000 evra da se fotografišete nagi?

foto: Printscreen

- Interesantno pitanje. Ako vas zanima kako izgledam gola, čitajte moje misli. Ako one nisu dovoljno gole, ne znam šta jeste. Intelekt je moj zavodnički bojni otrov. Ne moram da se skinem gola da bih bila privlačna. Dovoljno je samo da nekog pogledam i progovorim.

Kako se provodite u Budvi? Fanovi su stalno oko vas.

- U redovima čekaju da se fotografišu sa mnom (smeh). Toliko sam voljena među narodom i zbog toga sam srećna. Blagoslovena sam da sam za kratko vreme uspela da ostavim veliki trag i tek ću. Nije mi teško da se fotografišem i provodim vreme sa ljudima koji me vole. Budva mi je bila odličan izbor za odmor.

Da li je vaše zdravstveno stanje sada bolje?

- Ide na bolje i zadovoljna sam. Veliki sam stres pretrpela i svesna sam da ne mogu neke stvari preko noći da se zacele. Radim na tome da se što više posvetim ćerki Lei i da svoje misli odmorim pred novu sezonu na jednoj od najpopularnijih televizija.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/Blic/M.M.

Bonus video:

00:13 ANA KORAĆ SA OBEZBEĐENJEM DOŠLA NA VAŠAR! Starleta u LUKS AUTU išla kroz pešačku zonu, momak sklanjao prolaznike da bi ona PROŠLA!