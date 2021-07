ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ I ŠAKO POLUMENTA UKRSTILI GLASOVE! Doveli atmosferu do usijanja, a o njihovom nastupu SVI PRIČAJU! (VIDEO)

Pevač Šako Polumenta je na svom Instagram profilu objavio video snimak sa jedne privatne proslave na kojoj je on nastupao.

foto: Printscreen

Na žurki je bila i Cecina ćerka Anastasija Ražnatović koja se u jednom trenutku popela na binu, a njih dvoje su ukrstili glasove i doveli atmosferu do usijanja.

foto: Printscreen

Nakon maestralno izvedene numere, njih dvoje su se zagrlili, a nema sumnje da su se baš dobro proveli.

"Vrlo dobro znam kako je to kada uđeš u studio i kada te neko konstantno vraća i kaže: "Ovako, ovako, nije dobro, ponovo". I znam koliko to nervira, nemoj da se istresaš na meni, ja to radim za tvoje dobro", govorila joj je Ceca, a pričala je Anastasija nedavno.

foto: Printscreen

