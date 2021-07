VERA MATOVIĆ I ERA ZAJEDNO U VRNJAČKOJ BANJI! Folker priznao da je ZALJUBLJEN DO UŠIJU: Kad bih rekao ko je ona, bio bih MRTAV!

Pevačica Vera Matović i pevač Era Ojdanić nastupaju večeras na festivalu u Vrnjačkoj Banji.

Ona je istakla da je nepravda jako boli, dok je Era priznao da je zaljubljen do ušiju.

"Nisam znala da sam zvezda festivala. Zvali su me da učestvujem, ali nisam znala da sam zvezda. Verka je ista kao što je i bila od početka karijere. Ja sam takva, to mi je dar od Boga. Roditelji su mi to podarili. Ja drugačija ne mogu da budem. Znam i da se naljutim, ali na nepravdu. Znam i da plačem i da se sekiram. Nepravda me boli, nemam drugo ništa zbog čega bih zaplakala", rekla je Vera i dodala:

"Ja ću da kažem da je ovo 36. festival i sa svakog sam donela po nagradu, neka ovo bude 37. festival. Mislim da njijedan kolega nema ovoliko festivala iza sebe", rekla je Vera, a onda je Era Ojdanić istakao da će večeras nastupati.

"Ja sam nemirnog duha rođen i još uvek me to drži. U poslednje vreme ne menjam ženske, veran sam svojoj novoj devojci. Ne mogu da kažem ko je. Mnogo sam zaljubljen, do ušiju. Ne smem da kažem, ako bih to rekao, ja sam mrtav čovek", rekao je Era koji će večeras nastupati na festivalu.

