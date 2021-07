MARINA SPREMA PAKLENU OSVETU? Darko joj obećavao venčanje i život van Srbije, pa nije ispunio i sad bivša verenica SMISLILA PLAN!

Marina Gagić, nekadašnja verenica pevača Darka Lazića, besna je zbog neodgovornog ponašnja svog bivšeg izabranika, pa se navodno odlučila na osvetu.

- Ona ne može da veruje kako je sve ispalo na kraju sa Darkom. Šokirana je što je tako brzo nastavio dalje i pronašao novu devojku. Do sada nije želela da pokazuje u javnosti da je to tangira, ali ju je niz njegovih poslednjih skandala u javnosti toliko iznervirao da je rešila sve da otkrije o njihovoj nekadašnjoj vezi i njegovom odnosu sa familijom - navodi izvor blizak Gagićevoj.

foto: Printscreen, Damir Dervišagić

- Marina želi da u nekoj emisiji, u vidu ispovesti, ispriča šta je sve prošla pored Darka. Čak je i njemu, tokom jedne od poslednjih svađa, kazala da će to uraditi. On je bio u šoku, te joj je sve vreme ponavljao da to ne radi ni pod tačkom razno. Neće ga poslušati i gleda da se što pre slože kockice i ispriča naciji istinu. Obećavao joj je venčanje, život u inostranstvu, ništa nije ispalo kako se nadala - dodaje izvor.

Marina je na društvene mreže postavila stori koji je vrlo verovatno bio javno "peckanje" Lazića.

- Sreća je kraj onog što će ti kafe skuvati, a ne sa onim što će put oko sveta obećati - pisalo je u njenoj objavi.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Bonus video:

02:16 DARKO LAZIĆ SE SELI U ŠVAJCARSKU! Pokreće UNOSAN BIZNIS, a evo šta je rekao o bivšoj verenici Marini! Progovorio i o NOVOJ DEVOJCI