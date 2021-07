POPOVIĆ ME ZAPOSLIO TEK KAD SAM SMRŠALA 50 KG: Dragana Katić otkrila kako je došla na Grand, govorili joj na ulici da je JEFTINA

Dragana Katić u velikoj životnoj ispovesti Otkriva zašto je samo šest meseci posle rođenja blizanaca Bojana i Bobana odlučila da kao samohrana majka napusti siguran posao.

Dragana je tada dala otkaz na Televiziji Beograd i prešla u tek otvoren "Grand". Međutim, nije sve išlo tako glatko kad je rešila da promeni posao. Katićeva otkriva da direktor te muzičke produkcije Saša Popović nije želeo odmah da je angažuje jer je čuo da se mnogo ugojila u trudnoći.

foto: Printscreen

- Mene su Popoviću preporučili Zoran Kuzmanović Munja i pokojna Zorica Konić, novinarka u TV Novostima. To je bilo 1998. godine u decembru, a ja sam se porodila u maju. Saša im je rekao: "Ja bih najradije nju, znam da može to da iznese, ali sam čuo da je debela posle porođaja i da ne može da se slika." To je bilo delimično tačno, bila sam ogromna tokom trudnoće, ugojila sam se više od 50 kilograma, ali uspela sam da za šest meseci potpuno vratim staru kilažu! Saša je želeo da se sam uveri. I kad je video da nisam debela, pristao je! - priseća se Katićeva.

Dragana je tada odlučila da napusti posao u državnoj firmi i pređe u novu produkciju, gde je vodila emisiju "Zvezdano nebo":

foto: Dragan Kadić

Dragana je iznenadila roditelje i kad im je rekla da još u trudnoći napušta partnera s kojim čeka blizance. Posle prvobitnog šoka, oni su je podržali.

- Koliko god nekome čudno zvučalo, moj bivši partner i ja dogovorili smo se da dalje nastavimo svako svojim putem. Već tada bili smo zreli ljudi, on je imao brak pre toga. Hteli smo da napredujemo emotivno i poslovno. Pošto više nismo mogli zajedno, razišli smo se, ali smo ostali u kontaktu zbog dece. Roditelji su prihvatili moju odluku da nastavim dalje sama. Majka je smatrala da žena treba da bude samostalna i da ništa ne treba da trpi. Otac je na to gledao na malo drugačiji način. Razmišljao je kako će to prihvatiti okolina, kako ću ja sama... Ali stao je uz mene, iako je znao da su žene koje samostalno kreću u bitku zauvek obeležene. Smatram da me je bezgranična ljubav koju sam imala od svojih roditelja oblikovala u ovakvu osobu, a to sam prenela i na svoju decu. Mene nije uvek bilo lako trpeti - priznaje Katićeva s osmehom.

Dragana je u odličnim odnosima sa bivšom ženom svog bivšeg partnera! Kada je on preminuo 2019. godine, njih dve su zajedno sa decom prolazile kroz taj period.

Voditeljka kaže da se nijednog trenutka nije pokajala zbog odluke da bude samohrana majka:

- Naravno da ne znaš u šta se upuštaš kada odlučiš da samostalno gajiš decu... Niko od nas nije vidovit. Ali ja ne volim te patetične priče o ženama koje odluče da dalje nastave same. I sad bih isto uradila. Postoje žene koje ostaju sa partnerom jer nije lako preseći i reći: "Dalje ću sama." Ne optužujem nijednu ženu koja je odlučila da ostane u lošem braku. Neke žene ne mogu same.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

01:41 POPOVIĆ MI JE BIO KAO OTAC, SA BRENOM NISAM IMALA NIKAKAV ODNOS! Milica Todorović progovorila o Grandu: Zovem ga u pola noći!