MIŠEL ZARADIO PARE U ZADRUZI, A SADA SE BACIO NA POSAO Pevač priznao šta mu je najbitnije: Ljudi su znali za mene i pre RIJALITIJA

Popularni pevač i superfinalista "Zadruge 4" Mišel Gvozdenović nakon izlaska iz rijalitija nikako da odmori, jer kako pevač kaže, sačekalo ga je mnoštvo ponuda i poslova koji su neodložni, pa se Gvozdenović odmah bacio na posao.

On je otkrio da ima posla više nego ikad, te da su se njegova očekivanja ispunila.

- Isreno da vam kažem, ja sam toliko prebukiran da ne znam kud ću pre. Gledam da sve organizujem i ispoštujem svakoga, a svakako da će biti vremena i za odmor. Moram da se posvetim poslu, jer sam upravo zbog njega i ušao, karijera mi je na prvom mestu, zbog nje sam žrtvovao 10 meseci, ne mogu sada da stajem. Ja kada se posvetim nečemu, to mora biti uspešno, takav sam, dajem svoj maksimum u svemu što radim - rekao je pevač, pa dodao:

- Što se posla tiče, definitivno su mi očekivanja ispunjena. Ja sam imao poprilično posla i pre rijalitija, a sada tek. Svašta nešto pripremam, videćete. Imao sam vremena dosta tokom rijalitija da razmišljam o svemu, planiram, a sada kada sam izašao, na meni je da sve to da ostvarim i za sada je sve više nego uspešno. - rekao je Mišel.

- Ne želim da budem skroman, biću realan, očekivao sam veliku podršku, jer sam je imao i tokom pevačkog takmičenja. Ljudi su znali ko je Mišel i pre "Zadruge", sada su me malo bolje upoznali, jer su spavali i budili se sa mnom, a po komentarima i utiscima, rekao bih da sam se ljudima dopao. Ono što je najbitnije je to da sam ja zadovoljan, ostao sam svoj, nije me ništa poremetilo, jer sam uvek u glavi imao razlog svog ulaska, a već sada vidim da je vredelo i tek će! Jedva čekam nastupe i druženje sa publikom, to mi je mnogo nedostajalo, ta interakcija, biće super! - rekao je Gvozdenović.

