DALILA DRAGOJEVIĆ IDE NA OPERACIJU! Oglasila se i otkrila o čemu se RADI i zašto je donela ovu ODLUKU!

Dalila Dragojević je objavila video snimak jna Jutjubu u kom je rekla da joj je zakazana operacija usana i da se kaje što je ikada povećavala usne.

- U julu, tačnije 21. jula imam zakazanu operaciju usana. Ja kad sam prvi put radila usne, kad se pojavio biopolimer da se radi i tako ti sintetički materijali, hijaluron tada nije postojao. Tada sam uradila jedan mililitar, to se zove jedan kubik, u donju i gornju usnu. Međutim, on se u donjoj baš lepo razgradio, a u gornjoj usni ovde baš sa strane primetim kad pričam na snimku da mi ta strana pada dole. Kada zagrizem usnu, napipam tu kuglicu. Odlučila sam da to operišem. Tokom operacije niste uspavani, ali ide lokalna anestezija, namaže se usna da to utrne i onda se seče - započela je Dalila, a onda nastavila:

- Greške pravimo svi, ja sam se mnogo pokajala što sam radila usne. Kako vreme prolazi ta kuglica mi sve više i više ide na živce. Malo me je strah te operacije. Doktorka mi je rekla da oporavak traje od tri do pet dana. Ne možeš da jedeš lepo, može da se pije na slamčicu supice i čorbice. Želim to da rešim, preživela sam i gore. Vadim sve iz usana, želim da se moje usne vrate u početno stanje. Ja sam imala prelepe usne i nije bilo potrebe to da radim, ali me je nerviralo što su mi se videle desni kad se nasmejem. Trebalo je ovo i ranije da rešim, ali doktor koji operiše je otišao na godišnji odmor - rekla je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

