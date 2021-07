MENE ZOVU HODAJUĆI S*KS, NA ŽENI SE VIDI KAKVA JE U KREVETU: Grabovićeva voli da snima INTIMNE odnose, kaže da je bolja od SEVE!

Dušica Grabović ne prestaje da izaziva kontroverze, a pevačica je rešila da otkrije sve zablude i istine o sebi.

Dušica je ispričala zbog čega voli da se snima tokom s*ksa, po čemu je bolja od Severine, ali i zašto nikada neće otići pod nož.

- Živimo u 21. veku, svi se snimaju i ne vidim zašto je to bilo kome čudno. Ne daj bože da izađe moj snimak s*ksa jer sam ja prevazišla Severinu. Ne znam kako bih preživela da moj intimni snimak ugleda svetlost dana - kaže na početku razgovora Dušica, i dodaje da su je muškarci oduvek doživljavali kao vatrenu ženu.

- Na ženi se vidi kakva je u krevetu, da li je prazna ili hodajući se*s, a tako mene zovu - kaže Dušica i objašnjava koje je sve operacije imala.

- Sledim primer Bijonse i Džej Lo, one su prirodne i nemaju silikone. Botoks je jedino što sam radila, a nemam nijednu estetsku korekciju. Ni usne nisam radila. Podržavam prirodni izgled, a razumem da neko ugradi silikone ukoliko je grudi nasledio od tate - kaže kroz smeh pevačica.

Kako dodaje, otkako je postala javna ličnost, najteže joj padaju laži o sebi.

foto: Pritnscreen

- Mnogo je neistina izrečeno o meni, čak u toj meri da imam problem da se udam. Pisali su da sam izgubila posao jer sam bila sa kolegom u njivi u policijskom automobilu, pisalo se da sam uhapšena u Cirihu... Zbog takvih stvari sam imala dosta problema. Čak sam i pokušala da izbrišem vesti sa interneta, ali nisam uspela - kaže Dušica i objašnjava da su joj te stvari bile prepreke u vezama.

- Muškarci gledaju sve, pogotovo ako su Balkanci. Svima sam rekla da treba prvo da me upoznaju jer ako poveruju u ono što pročitaju o meni, neminovno će otići. Možda zvuči paradoksalno, ali imala sam više udvarača dok sam radila kao policajka - kaže Dušica, i dodaje da nikada ne bi bila u vezi sa kolegom.

- Muvale su me kolege sa estrade, ali sam im uvek govorila da ne treba da me gledaju kao ženu. Sada me zovu "brat Duško", ali to nije dobro - kaže na kraju Dušica.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

