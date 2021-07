DUGO SAM SE PRAVILA DA JE SVE U REDU: Zvezda Granda pobesnela zbog Željka Šašića: Mene bi bilo SRAMOTA!

Milica Atanacković, nekadašnja finalistkinja "Zvezda Granda", nedavno je snimila duetsku pesmu sa Željkom Šašićem, ali ju je on nakon toga, kako kaže, razočarao.

Milica je navela da smatra da je Željko Šašić nije ispoštovao kako dolikuje, jer se nije pojavljivao u emisijama u kojima je trebalo da promovišu pesmu.

foto: Damir Dervišagić

- Dugo sam se pravila da je sve u redu i smeškala, a nije. Ja sam tu pesmu skupo platila, a on je neko ko važi za velikog pevača i nije fer što se pojavio samo u jednoj emisiji i nikad više. Ovu pesmu su radila ozbiljna imena i koštala je nekoliko hiljada evra, to su velike pare koje su bačene - rekla je Milica, pa dodala:

- Nije me ispoštovao uopšte, ja mogu da razumem da ne voli da gostuje, ali da nije mogao makar u pola emisija da se pojavi, ne shvatam. Da sam ja takvo ime bilo bi me sramota da sam takva prema mlađim kolegama, jer svi smo mi bili na početku i znamo koliko znači to.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

Bonus video:

02:16 TOPALKO O SADIKU HASANOVIĆU