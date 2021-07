PRIČAJU DA SAM BESKUĆNICA, NEMAM ZA HLEB I DA SAM SPONZORUŠA: Simova iznela istinu o svojim nekretninama, a od 12. godine ZARAĐUJE

Poslednjih dana spekulisalo se o tome gde će rijaliti par Tara Simov i Nenad Aleksić Ša živeti nakon rijalitija, a manekenka kaže da se ona ne brine za egzistenciju jer je materijalno obezbeđena.

Ša je po završetku "Zadruge 4" izjavio da njegova bivša supruga Ivana Aleksić nije želela da Tari da ključ od porodičnog stana, u koji je reper hteo da je smesti nakon što je diskvalifikovana iz rijalitija, a Simova se sada osvrnula na ovu situaciju, te navela da nije tačno da ona nema krov nad glavom.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja ne bih ulazila u te porodične odnose, ali u suštini do Nenada je svašta stiglo, njega su neke stvari iznervirale, poljuljale, međutim ja svakako ne bih uzela ključ od stana. Ja sam Nenadu bukvalno rekla, 'ajde uzeću ključ od stana i kartice, sve što kažeš, samo da me pusti na miru, da odem spokojno. Međutim, ja sam se njegovima javila, čisto da ih pozdravim, da im kažem da mi je Nenad rekao da im se javim, to je to, niko mi nikad nije odgovorio. U suštini svakako imam gde da živim, napravila se pompa oko mene, kao da sam ja neka beskućnica, koja nema hleb da jede. Imam živog oca, majku. Imam kuću i stan u Beogradu i u Skoplju, ne vidim razlog zašto bi meni neko davao finansije, ja od svojih roditelja imam sve. Ja sam uvek imala sve od svojih roditelja, tako da, da mene neko komentariše kao sponzorušu je stvarno smešno - rekla je Tara.

Na pitanje da li je upoznala Nenadove roditelje, odgovorila je:

foto: Printscreen/Instagram

- Nisam, samo sam se čula sa njegovom mamom, dok je Nenad bio kod njegove mame mi smo razmenile glasovne poruke, okej je, naravno postoje neke stvari koje meni ona kao roditelj zamera, neki malo veći konflikti završeni sa fizičkim kontaktom između mene i Nenada. Moj tata je ravnodušan što se tiče svega, moji roditelji i ja smo tako postavili situaciju, ja sam crna ovca u familiji (smeh). Sama sam svoj čovek još od 12, 13. godine, sama zarađujem, odvojila sam se od svojih, više sam buntovnik od druge dece u porodici. Skrenula sam sa puta, imala sam baš loše periode kada sam bila klinka. Moj tata je rekao što god tebe čini srećnom, ako te neko dira ti mi kaži, ako te ne dira to je to. Sada idemo u Skoplje, biće ručak kod mojih, kod mog tate, sve se onako postavlja na svoje mesto. Prevelik je pritisak bio unutra, šta kažu mame, tate, jeste nas sačekao pakao što se tiče negativnog publiciteta, ali što se tiče naše okoline i nas sve je okej.

Ivana Aleksić, Nenadova bivša supruga, trenutno boravi u Crnoj Gori kod Vladimira Tomovića, a o njihovom odnosu mnogo se spekulisalo.

- Mislim da svako ima pravo na svoju sreću. Sve što nekoga čini srećnim, treba to da nastavi. Opet, ne aludiram na to da su u emotivnom odnosu, možda su samo prijatelji, ona je slobodna žena, ima apsolutno prava da ima 5 momaka i 5 muževa - rekla je ovim povodom Tara Simov.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ/IDJTV

