TOMOVIĆ UGOSTIO IVANU ALEKSIĆ, NE OBAZIRE SE NA PRIČE! Vladimir za Kurir: Ona se oporavlja od RAZVODA, prija mi da BUDEM SA NJOM!

Vladimir Tomović ugostio je Ivanu Aleksić na svojim bazenima u Baru. Bivša supruga Nenada Aleksića Ša je na odmoru u Crnoj Gori, pa je došla i do bivšeg učesnika "Zadruge", koji je bio uz nju sve vreme otkad je njen tadašnji muž ušao u vezu s Tarom Simov.

Već izvesno vreme se priča da su se između Vladimira i Ivane rodile emocije, ali su oni to dosad poricali. Nakon njene posete Tomoviću, on je za Kurir poručio da uživa da bude u njenom društvu, ali i dalje tvrdi da između njih nema ničeg više od prijateljstva.

- Ivana je predivna devojka. Lepo nam je i ne obaziremo se na to šta ljudi pričaju. Odavno sam shvatio da će ljudi pričati šta god uradio, tako da radim samo ono što meni prija, a to je sada druženje i prijateljstvo sa Ivanom - kaže Vladimir, koji tvrdi da je bivšoj reperovoj supruzi razvod sada daleka prošlost i da o tome više ne razmišlja.

- Kažeš da se na fotografijama vidi da je ona prebolela razvod. Pa normalno. Šta je trebalo? Da plače od jutra do sutra? Ona je jaka žena i ponaša se kao dama u svim situacijama, dostojanstveno i odvažno. Nije ona iz tog našeg rijaliti zoološkog vrta. Ona je prizemna, vredna i zdrava žena. To vam je Ivana. Ona je u Crnoj Gori na moru pa je svratila i kod nas u Bar - rekao je Tomović. Kurir je već pisao o biznisu braće Tomović, a tom prilikom Aleksićeva je najavila da će posetiti njihove bazene, videti se sa starim drugom, ali i upoznati Vladimira, koji važi za jednog od najvećeg rijaliti zavodnika. Oni su na svojim profilima objavili slike, na kojima se vidi da su nasmejani i da se lepo provode.

Podsetimo, Ivana i Vladimir su stupili u kontakt nakon što je on diskvalifikovan iz "Zadruge". I dok je bio u rijalitiju, ulazio je u sukob s reperom i branio njegovu ženu i osuđivao ga zbog javne preljube. Inače, Ivana i Tomovićev brat Vladan se poznaju duže od deset godina, pa je i on bio jedan od onih preko koga su stupili u kontakt. Nakon razmene komentara na društvenim mrežama između Ivane i Vladimira, mediji su spekulisali da su njih dvoje u emotivnoj vezi. Oni su to demantovali uključivanjem na lajv, gde su objasnili da se zapravo nikad nisu videli uživo. U međuvremenu su se stvari promenile i njih dvoje uživaju u zajedničkom društvu.

Ša Želim da razgovaram sa Ivanom Nakon njihove prve zajedničke fotografije, na kojoj su Vladimir i Ivana malo prisniji jer se njegova ruka našla na njenom kolenu, oglasio se i Nenad Aleksić Ša, koji je rekao da je svašta saznao o bivšoj. - Ostaću malo misteriozan, neću iznositi previše detalja. Ne želim da pričam o njenom odnosu s Vladimirom Tomovićem, samo želim da razgovaramo i da stavimo stvari na svoje mesto - rekao je on za medije.

Ponovio se posle "Zadruge" Reper kupio auto Nenad Aleksić Ša je već počeo da troši novac koji je zaradio u "Zadruzi". Bar ono što mu je ostalo nakon što je platio 50.000 evra kaznu za devojku Taru Simov. On se na Instagramu pohvalio "mercedesom" od više desetina hiljada evra, koji je kupio po napuštanju rijalitija. U novom automobilu Ša se vozi s Tarom, koja je takođe provozala "mečku" svog dečka iako nije bila za kupovinu baš tog modela.

kurir.rs/ Ana Denda

