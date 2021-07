NA KUĆU SENIDINOG MENADŽERA BAČENA BOMBA? Oglasio se njen tim i otkrio pravu ISTINU!

U medijima je ove večeri odjeknula vest da je prošle noći navodno bačena bomba na kuću menadžera pevačice Senide Hajdarpašić.

Sada se oglasila menadžerka pevaćice Senide Milica Fajgelj, koja je rekla da to nema veze sa istinom.

- To apsolutno nema veze sa istinom, ja sam Senidina menadžerka. Nas dve trenutno uživamo u Crnoj Gori, to su budalaštine. Još jednom, demantujem te navode - rekla je Milica koju smo potom upitali zašto je došlo do problema na Senidinom poslednjem nastupu u Nikšiću na Festu, kada je, pre dva dana, spremna u hotelskoj sobi dva sata čekala na nastup, međutim, do njega ipak nije došlo.

- Senida nije bila ispoštovana od strane organizatora. Ona je silno želela da istupi pred svoju publiku, međutim, to bi bilo apsurdno s obzirom da do poslednjeg momenta nisu bili ispunjeni ni najmanji uslovi - kaže Fajgelj.

