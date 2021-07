DEJAN MATIĆ O PRESELJENJU IZ SRBIJE I SUPRUZI JELENI! Pevač otkrio RECEPT za srećan brak, otkrio da njegova ŽENA ZNA SVE!

Pevač Dejan Matić pre nekoliko godina odlučio je da se sa suprugom Jelenom i njihovim sinovima Zoranom i Konstantinom preseli nadomak Beča, a kako otkriva, zbog te odluke nije zažalio.

- Živimo u mestu pored Beča. Zbog posla moram da budem u Srbiji, trudim se koliko god mogu da sam tu i da me ima na sceni. Život u Beogradu i Beču razlikuje se utoliko što ja ovde kad završim svoje obaveze odem gore i posvećen sam deci i supruzi. Mislim da mnogo više vremena imam za njih nego da smo bili ovde - priča Dejan i dodaje da smatra da selidba ima mnoge dobrobiti i za sinove:

foto: Kurir televizija

- Oni imaju opciju da se vrate pismeni na nemačkom jeziku, eto im jedan zanat u rukama, samo tako da gledamo to je jedan plus.

Kako kaže, period pandemije iskoristio je da uživa u svakom trenutku sa porodicom.

- Trudim se da iz svake negative izučem bar mrvicu nečeg pozitivnog, dobrog. Skoro godinu i po dana sam se preusmerio na decu i porodicu, tako da smo počeli da sviramo klavir, krenuli su u muzičku školu! Prošle godine sam proveo pet nedelja sa porodicom na Tasosu, čovek sam koji voli more i pristao bih da ceo život provedem na moru, bez problema. Mislim da se taj odmor više nikad neće ponoviti. Moraće da se radi, tako da sam dosta toga pozitivnog izvukao iz cele ove situacije. Bili su me željni i žena i deca, zato je ovih godinu i po dana bilo baš fenomenalno - kroz osmeh ističe popularni pevač i otkriva da je njegova supruga smatrala da će on teško podneti izolaciju:

- Rekla mi je da je mislila da će biti totalno obrnuto, da nije očekivala da sam ja taj koji je najbolje podneo ovu celu situaciju. Nekako sam se pomirio sa tim da je to tako i kad jave da je teren slobodan idemo dalje sa nastupima, to je to.

foto: Printscreen/YT

Dejan i Jelena su pravi primer da brak pevača ne mora da se temelji na skandalima, a kako Matić otkriva, najbitnije je da među supružnicima ima ljubavi:

- Mislim da bi brak opstao i održao se najbitniji su ljubav i kompromis. Moja supruga zna šta radim, na početku je znala sa kim ima posla. Ona nije kafanski tip, a pre neki dan mi je rekla: “Kad sam se ja poželela da odem u kafanu, mogu da zamislim kako je tebi”.

foto: Dragan Kadić, Marina Lopičić

Kurir.rs/Blic/M.M.

