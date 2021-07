MAJKA DARKA LAZIĆA PROGOVORILA O BIVŠIM SNAJKAMA: Evo u kakvom je odnosu sa Marinom, a jedna stvar je mnogo BOLI

Pevač Darko Lazić trenutno živi na relaciji Brestač - Berlin, a uplovio je u vezu sa pevačicom Barbarom Bobak od koje se, sudeći po objavama na društvenim mrežama, ne odvaja.

Njegova majka Branka Lazić otkrila je da se u izbore sina ne meša, ali da brine o unučićima.

- Mlađi sin ima dve ćerkice sa kojima sada provodim dosta vremena. Svi unučići su vezani za mene, ja sam za njih takođe. Ne razdvajam ih, podjednaki su svo četvoro, ne znam šta će biti kad budu stariji. Alekseja često viđam, kad god poželimo Marina ili Darko ga dovedu. Lorenu ne viđamo često. Ne pričam o tome, ne bih da se Ana nešto ljuti. S Marinom smo svi ostali u dobrim odnosima. Nemamo nikakvih problema. To što njih dvoje ne mogu više zajedno, to je njihova stvar i između njih je. Ništa im se ne mešam u odnos, samo znam da kad hoću da vidim dete, oni mi ga dovedu i to je najbitnije - priča Branka, pa sa puno emocija otkriva da joj najstarija unuka svakodnevno nedostaje.

- Strašno mi je žao zbog Lorene, nedostaje mi. Ne viđamo je često, baš je teško. Ja jesam za to da majka vaspitava dete, da je dete sa majkom, mama je mama, a tata je tata. Ali zbog njihovih nesuglasica smo kažnjeni moj pokojni muž i ja, slabo je viđam.

Kad je u pitanju raskid Marine i Darka, Branka otkriva da je problem nastao oko posla kojim se njen sin bavi.

- Teško je danas da neka devojka, žena, razume Darkov posao, to je najveći problem. Mislim da je to ono što koči, ništa drugo. Darko je takav, ovaj posao radi i tako mora. Za svađu je uvek potrebno dvoje, Marina je ipak znala ko je Darko i čime se bavi. To je između njih dvoje, treba da reše problem i rešavaju ga stvarno. Rekla sam im da je na njima da odluče kako im je dobro, ako ne mogu zajedno, ne mogu. Naravno da bih volela da se pomire i da dete bude sa oba roditelja, ali to oni treba da odluče - priča Darkova majka i otkriva da podržava njegovu odluku da živi u Nemačkoj.

- Darko se trudi da zaradi za svoju decu. Posvećen je otac. Bila je korona, nije radio, nije toliko ni imao, ali čim bude zaradio daće Loreni i Alekseju sve kao i do sada. Ima nove planove, i ja ga podržavam. Savetujem ga da ostane u Nemačkoj da živi i da se ne vraća ovamo. Samo da dođe povremeno decu da vidi, mene, i brata, ali da se ne vraća za stalno. Tamo mu je bolje nego ovde, zbog svega.

kurir.rs/blic

