SA STARLETE PREŠAO NA DRŽAVNU SEKRETARKU! Bivši dečko ANE KORAĆ se nabacuje HRKALOVIĆKI, Filip Mijatov piše Dijani! (FOTO)

Bivši dečko Ane Korać Filip Mijatov bacio je oko na bivšu državnu sekretarku MUP Srbije Dijanu Hrkalović.

Biznismen iz Londona, koji je zbog starlete učestvovao u "Zadruzi", putem Instagrama pokušava da stupi u kontakt sa ženom koja je u bliskoj vezi sa vođama Partizanovih navijača Veljom Nevoljom i Markom Miljkovićem tako što joj lajkuje slike, ostavlja srca i komentariše fotografije.

Naime, Dijana je pre dva dana objavila fotku kako vežba i ostavila komentar:

- Ona je imala divlje oči, malo ludačke. Takođe je nosila previše emocionalnog tereta, što je bilo realno veoma vidljivo, naravno, koštalo ju je nečega - napisala je Dijana u opisu fotografije kako udara u džak za boks.

foto: Printskirn

To je, po svemu sudeći, bilo i više nego dovoljno da Mijatov reaguje: - Priprema za najvažniji meč. U očima se vidi snaga. Samo jako i trofej te čeka - napisao je Filip i stavio stiker u obliku aplauza. Ali to nije jedina fotografija koju je Hrkalovićeva izbacila na društvene mreže, a na koju je Koraćkin bivši reagovao. On je imao jasnu poruku na reči Čarlsa Bukovskog, kog je Dijana citirala: - U Srbiji najbolji postaju najgori - ocenio je on.

foto: Printskirn

Pozvali smo Filipa za komentar. - Ne, ne, ne, nemojte to da pišete, nisam ništa rekao loše - rekao je Mijatov, tako da je delovalo kao da se uplašio. Insistirali smo da nam objasni zbog čega bivšoj državnoj sekretarki ostavlja komentare.

foto: Printscreen Instagram

- U*rali su ženu ni krivu ni dužnu. Hoću da joj pomognem. Neman ništa s njom. O njoj ništa ne mogu da vam kažem - zbunjeno je odgovorio. Na direktno pitanje šta mu se sviđa kod Dijane, bio je konkretan: - Jedva čekam da se vrati. Znam da će se vratiti u najboljem obliku. Bila je najbolja, a sad najgora, prošla je kao i ja. Zato se ona i priprema za meč. Fizički nije loša. Ima da ispliva. Taj njen trening se vidi da će iz nje da ispliva nešto jako. Ne poznajem je, to je sve što imam da kažem. Ona zna na čemu radi, a radi na nečemu - ocenio je on.

foto: Printscreen Facebook, Damir Dervišagić

S obzirom na to da se zabavljao sa Koraćevom, zanimalo nas je otkud to da je sa starleta prešao na opasne žene: - Vi treba da vidite moju bivšu ženu. Kakva Ana Korać, s njom je samo bila za*ebancija. Moje bivše su bile ozbiljne dame. Bivša žena bankarka, sva u kešu - poručio je on.

Ljiljana Stanišić, foto printskirn Instagram, Damir Dervišagić

Problemi Zbog Ane me prebili i zapalili mi auto Filip je svojevremeno ispričao kroz kakve je muke prošao zbog Ane Korać: - Ona je jedno veče htela da ode na neku žurku i ja sam joj dao auto. Taj auto je bio svaki dan na ulici. Tog jutra je zapaljen. Taj auto je mogao biti zapaljen svaki dan, u svakom momentu, a zapaljen je baš tada kada je Ana vozila. Imao sam problem zbog nje, prošlog leta su me pretukli zbog nje i rečeno mi je da je to zbog Ane jer sam rekao da je auto zapaljen zbog nje. Gazili su me i tukli. Ona je mislila da će tako da se odbrani od mene. Tražila mi je 3.000 evra da se odljuti.

Bonus video:

01:08 KAD ĆE SVADBA, ULAZITE LI U 5. RIJALITI, DA LI VIĐAŠ ĆERKU VERU? Kristijan i Kristina odgovorili na sva INTIMNA PITANJA! (VIDEO)