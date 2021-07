Letovanje u CRNOJ GORI – Hoteli 4* od 349€ Agencija Travelland radi subotom i nedeljom!

Najatraktivnija letovališta Crne Gore nalaze se u Boki Kotorskoj. Svi hrle baš tamo, zato rezervišite svoja mesta na vreme u hotelu sa 4* po povoljnim cenama. To možete učiniti i vikendom.

Letnja sezona je u svom jeku, a aranžmani uveliko prodaju za destinacije poput Turske, Egipta, Grčke, Crne Gore, Kipra, Španije. Kako bi svi putnici bili adekvatno usluženi agencija “Travelland” radi i tokom vikenda, na poznatoj adresi Dobračina 43 – subotom od 09-16h, nedeljom od 10-17h. Mnoga veća i manja naselja se nalaze na obodu Bokokotorskog zaliva i svako od njih ima svoje zanimljivosti. Potpuni letnji ugođaj doživljavate ako izaberete i kvalitetan smeštaj. Biramo za vas hotele po preporuci agencije “Travelland”. Krećemo od najatraktivnijeg letovališta – Budve.

Hotel Slovenska Plaža 4* se nalazi na oko 50m od plaže, u centru mesta Budva. Potrebno je 10 minuta lagane šetnje do antičkog Starog grada. Na jednom mestu koncentrisano je sve što je potrebno za ugodan odmor - od smeštaja i ishrane do rekreacije i zabave. Slovenska plaža je među prvim dobitnicima u Crnoj Gori Eco label sertifikata, sertifikata Evropske Unije za brigu i očuvanje životne sredine. Ovaj hotel obezbeđuje besplatan smeštaj za dvoje dece do 10 godina. Slobodnih mesta na 7 noćenja ima od 21.07. a najniža cena za polupansionsku uslugu je 408 evra.

Lokacija U neposrednoj blizini Turističkog naselja Slovenska plaža, na samo 15 minuta hoda od Starog grada Budva, u raskošnom zelenilu mediteranskog rastinja nalazi se hotel Aleksandar 4*. Aleksandar je kutak za sve one kojima je imperativ kvalitetan godišnji odmor, uz komforan smeštaj, idealne uslove za rekreaciju i dobar program animacije. Potpuno je renoviran 2017. Godine. Najniža cena na 7 noćenja tokom jula je 458 evra, a za 10 652 evra (polupansion). Dvoje dece do 10 godina imaju gratis smeštaj.

Petrovac ukrašavaju masline, narandže, lovor, limuni, leandri. A u takvom “društvu” borave sjajni hoteli koji su za svaku preporuku.

Nakon potpune adaptacije hotel Castellastva 4* počinje novu mediteransku priču, novim kvalitetom, novom ponudom u novom, a ipak obnovljenom starom zdanju. U divnom prirodnom ambijentu borova i maslinjaka, ovaj hotel i u novom zdanju pruža toplinu i udobnost. Castellastva nudi intiman odmor koncipiran po želji gosta. Na raspolaganju vam je od 21.07. po ceni od 417 evra za 7 noćenja, tj 593 evra za 10 noćenja.

Jedan od najtraženijih hotela na Crnogorskom primorju je hotel Palas 4*. Verujemo da je tako. Obogaćen je novim hotelskim sadržajima i novim welnes & spa centrom. S obzirom na poziciju i unutrašnju opremljenost, hotel je idealan za porodične odmore. Moderno je osmišljen i prostire se na 5 spratova. Nalazi se na samoj obali mora, u zaleđu gradske plaže Petrovac i sinonim je za kvalitet i ugodan odmor. I za njega važi pravilo – GRATIS smeštaj za dvoje dece do 10 godina. Slobodnih mesta ima od 10.08. (najniža cena je 509 evra).

Još jedan hotel koji se nalazi u prelepom starom jadranskom gradu Petrovcu, je Vile Oliva 4*. Osim bogatog sadržaja za decu i odrasle, nudi i najniže cene za boravak na 7 noćenja – 427 evra (termini od 31.07.)

U mirnom, ribarskom mjestu Bijela, opština Herceg Novi, pored mora i sopstvene plaže smešten je hotel Delfin Bjela 4*. Hotel sadrži sobe i apartmane, koje karakteriše dizajn u mediteranskom stilu, a najniža cena na 7 noćenja je 349 evra. (termini: 21, 24, 26, 31.07.).

O svm hotelima u Grčkoj se možete detaljno raspitati i rezervisati neki od njih na adresi Dobračina 43 u Beogradu.

