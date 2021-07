LJUBAVNICU BIVŠEG MUŽA SAM BACILA U SAVU KAD SAM IH UHVATILA NA DELU: Zorica Marković otkrila ŠOK detalje iz života!

Pevačica Zorica Marković u svojoj životnoj ispovesti ekskluzivno za Kurir otkrila je nepoznate detalje iz svog burnog života.

Zorica je u jednom delu spomenula drugog muža i oca svog mlađeg sina Ilije.

- Bio je šmeker, lep čovek. Sećam se, vraćali smo se jedne noći iz Čačka mojim kolima, Usnija pokojna i Šele, i ja osetim dešavaju se varnice. Kod Milanovca sam zaspala, kad osetim da me neko ljubi. Stao čovek i počeo da me ljubi! Odupirem se, ali prija leb te j*bo! Zaustavi on auto, izađem napolje i polivam se ladnom vodom, celu flašu sam prosula da dođem k sebi! Ne znam da li je bes, uzbuđenje, ali jedna kaša u glavi i onda smo se tako ljubili, nismo se odlepljivali! Eto, taj jedan poljubac mi je promenio život. Posle smo priznali jedno drugom sve. Prihvatio je sina iz prvog braka jer je i on imao dete. Svi smo se lepo slagali - pričala je Zorica.

Ljubavnicu sam bacila u Savu

- Funkcionisalo je dok me i on nije prevario. Nakon jedne moje promocije, osetim ja neki nemir i žurim kući, kad tamo imam šta i da zateknem. Moj muž sa nekom... da ne kažem šta. Uhvatim je ja lepo s obe ruke i bacim je u Savu! Nije umela da pliva. Ne bih je ja ni bacila, nego sam ko ludi Nasta prišla, pitala šta ćeš ti tu, dete mi tu spava, ženo, kad ona mrtva ladna kaže: "Neka spava dete, meni ne smeta!" Pa, mamu ti j*bem, e sad ćeš ti da spavaš i lepo dohvatim je preko ograde i bacim! Kuku, ljudi viču, panika, ma ne j*bem ja živu silu! Ona viče: "Upomoć!", skočili ljudi da je spasu. Odmah sam bacila prsten i posle deset dana advokat donese papire razvod, prodala sam tu kuću, podelili se i ćao.

