RAZVELA SAM SE OD PRVOG MUŽA, A ONDA ME UDALI ZA MITRA MIRIĆA: Bio mu je šok koliko smo zarađivali, imali smo DŽAKOVE PARA

Pevačica Zorica Marković otvorila je dušu u životnoj priči za Kurir, gde je otkrila neverovatne detalje iz svog života. Tako je ispričala i anegdotu sa Mitrom Mirićem, s kojim je nastupala osamdesetih po celoj bivšoj Jugoslaviji.

Venčanje s Mitrom Mirićem

Znači, razvedem se i onda me udaju za Mitra Mirića! Ha-ha-ha! Al' čekaj! To je sve zajebancija, sad ću da ti objasnim tu priču! To da su svi mislili da smo se nas dvoje tajno venčali. On je meni, bre, kao četvrti brat! On je na svojim koncertima imao po petnaest hiljada ljudi, a ja sam mu bila specijalni gost. Nismo se razdvajali. Imao je poverenje u mene toliko da sam mu sačuvala pare da kupi prvi stan. Njemu je šok bio koliko smo zarađivali, toliko da nismo mogli da potrošimo. Džakove para od ulaznica smo imali. Bilo je mnogo ljudi, a turneja je trajala preko mesec dana. Ja sam tada imala hit, bila popularna i u kombinaciji s Mitrom haos smo pravili.

foto: Damir Dervišagić

Mislili su da sam ja sa Mitrom u vezi, a ja ga upoznala s njegovom ženom Suzanom! Pa ti sad vidi! A ovako ide ta priča: ona je na jednom koncertu došla po autogram. Bila je mis Makedonije. Tada smo bili svako u svojoj svlačionici. Mitar je voleo da pred koncert sedi sam, a ja sam se vrzmala sa muzičarima. Retko koga je primao u svlačionicu, osim riba i potpisivao im autograme. Svaka devojka je imala pravo da uđe u njegov prostor i da dobije potpis. Međutim, Suzana kad je ušla, vidim ja žena ne izlazi... Bila je toliko fina, lepa. Nego, pre nego što je ušla, pre nego što sam je uvela, kažem ja njemu: "Brate, ovo je tvoja buduća žena!" I došlo vreme da izađe na scenu, kad... Ma kakvi, oni i dalje pričaju! Reko, gotovo, zaljubio se moj brat! A on je do tada, kao u vojsci, recke pisao na zidu. Ako me razumeš... Suzana je pošla s nama u Beograd, njeni su reagovali, trčali, branili, bunili se... Oni su se posle uzeli, ne vredi. Drago mi je da su i dan-danas zajedno i da su uspeli - ispričala je Markovićeva.

foto: Nikola Anđić

kurir.rs/Ljiljana Stanišić

Bonus video:

03:16 ZORICA MARKOVIĆ UKROTILA POLICAJCA! Priznala da IMA NOVOG DEČKA! Odlično se slažu, progovorila i o SVADBI!