DANAS ILI ŠMRČU ILI AVONI, KAMIONI, ŠUPLJE PRIČE! Zorica Marković otkrila zbog koje pevačice su joj SABOTIRALI karijeru! ŠOK

Pevačica Zorica Marković otvorila je dušu u životnoj priči za Kurir, gde je otkrila neverovatne detalje iz svog života i karijere. Kako je ispričala, iako je imala velike hitove zbog jedne pevačice su joj sabotirali karijeru.

"Ja sam sama sebe uvela u moj posao. Niko mi nije pomogao. Ja zaradim, pa platim reklamu. Mnogo je lepih uspomena sa turneja. Voleli smo da se kartamo. Na koferima od harmonike smo igrali remi. Lete karte na sve strane, ali mi ne odustajemo. Toliko smo se zarazili kartama da nas je publika čekala da izađemo. Jednom sam scenu izašla bez čarape, koju nisam ni obula zbog kartanja. Izlazim ja pred deset hiljada ljudi, kad ono svi mi se smeju. Nastao je haos! Kad sam shvatila što se smeju, ja lepo uzmem drugu čarapu i obujem! To su bila vremena, a danas je sve sintetika, danas ili šmrču ili avoni, kamioni, šuplje priče, sve je veštački. U ono vreme nije bilo ljubomore. Mene su sabotirali jer smo Brena i ja jedine bile ribetine. Nije me ona sabotirala, ali menadžeri jesu. Taktički su radili sve da me sklone. Stavljali su me da budem u drugom planu, jer su videli da sam ja jedina bila njoj za petama. Sećam se jednom, pevam sve gori, a izlazi Brena pred ljude i - ništa. To je bio znak da moraju da me sklone. Stavljali su me da budem u drugom planu, nikako u prvom, ja sam imala hitove", ispričala je Zorica Marković.

