NAKON HAPŠNJA SINANOVOG SINA, SESTRA ĐULKICA PORUČUJE: Nek crkne u zatvoru, konačno mogu tati na GROB!

Rašid Sakić (38), najstariji sin pokojnog pevača Sinana Sakića, uhapšen je u subotu u Bosni i Hercegovini. Pripadnici policije Kantona Sarajevo lišili su ga slobode na osnovu potrage za razbojništvo.

foto: Zorana Jevtić, Dragana Udovičić

- Rašid je uhapšen juče, te je u popodnevnim satima predat u nadležnost policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - saopšteno je iz kantonalnog MUP, prenose bosanski mediji. On se trenutno nalazi u pritvoru, a u narednim danima biće poznato kada će biti saslušan i kolika mu zatvorska kazna preti.

foto: Zorana Jevtić

Rašidova sestra po ocu Đulkica Sakić kaže da je sad spokojna jer je njen polubrat iza rešetaka, te da će moći slobodno da dođe u Srbiju na očev grob. - Nemam sve detalje, ali znam da je Rašid u pritvoru i da su ga prebacili u ministarstvo jer ima poternicu u Srbiji. Nadam se da će ga konačno prebaciti u našu zemlju i da će odgovarati za sva nedela koja je počinio. Pravda je spora, ali dostižna. Došlo je vreme da plati za sve zlo koje je činio. Nadam se da će tako i da ostane. Koliko znam, on je pokušao da opljačka neku medijsku kuću u Bosni, pa je na osnovu toga i pao u ruke policije.

foto: Zorana Jevtić, Dragana Udovičić

- On živi u Sarajevu, to su svi znali, ali su ćutali. Sada konačno mogu da se vratim u Srbiju, da posetim majku, da odem ocu na grob, jer sam do sada živela u strahu od njega. Nisam mogla tati sveću da zapalim, a sada će i moja deca moći da vide familiju. U lice bih mu rekla da bih volela da crkne u zatvoru - poručuje Đulkica.

foto: Dragana Udovičić, Printscreen/Instagram

Kontaktirali smo i sa Rašidovim advokatom, ali on nije odgovarao na naše poruke. Sabina nije bila dostupna za komentar. Inače, najteže krivično delo za koje je Sakić 2011. godine osuđen na 12 godina jeste pokušaj ubistva Dragoljuba Despotovića, kog je njegov otac Sinan gledao kao svog sina. Ovaj zločin dogodio se u Loznici u maju 2002. godine. Ali to nije sve. Loši odnosi u porodici Sakić kulminirali su nakon pevačeve smrti. Poslednji sukobi su izbili zbog spora oko nasledstva, zbog čega je Sinanova supruga Sabina Sakić sumnjala da je njegov sin iz prvog braka podmetnuo požar u porodičnoj kući u Loznici. Protiv njega je ona podnela prijavu i zbog pretećih poruka i poziva koje joj je, prema njenim rečima, navodno upućivao još od oktobra 2019.

Ljiljana Stanišić, foto: printskrin, Dragana Udovičić

