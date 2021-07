ANA I JA IDEMO NA ZAJEDNO NA MORE, SA MAJOM VIŠE NEMAM NIKAKAV KONTAKT! Janjuš progovorio o odnsu sa Koraćevom, pa potkačio bivšu!

Marko Janjušević Janjuš prvi se oglasio nakon večere sa Anom Korać i otkrio u kakvim su sada odnosima.

- Pravo da ti kažem prejeo sam se. Naš odnos je do sada najbolji. Mi smo uvek bili prijatelji, kako smo bili u Zadruzi 1. Svaki dan ćemo se viđati, a Stiker nam je sada sin. Mi smo mu mama i tata, sutra idem po kolica, kupićemo još bolja. Možda ga povedemo na more, večeras ili sutra ćemo se dogovoriti gde ćemo.

foto: Nemanja Nikolić, Instagram

Da li te je Maja zvala to veče?

- Ne, stvarno mogu reći da niti me zove, niti bilo šta. Kako smo se dogovorili da se više nećemo zvati. Nit me zove, niti imamo bilo kakav kontakt. Tako je najbolje.

Šta se dešava po pitanju njene hipotetičke trudnoće? Da li se te ponovo zvale njene drugarice?

- Rekla je da nema od toga ništa. Drugarice me više nisu zvale, onda su me zvale, a pričale su da nisu. Ja nisam slagao da su me zvale, stvarno me više ni one ne zovu. Niti me dira, niti bilo šta.

Ona je uživala u čorbi, kako to komentarišeš?

- Opekla se posle, vruća je bila. Mora da pazi, to mora da se ohladi. Ako joj se sviđa to, treba što češće da jede, čorba je zdrava.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

00:06 ANA KORAĆ ZBLIŽILA SUBOTIĆKU I MAJU! Marinkovićeva UZVRATILA udarac suparnici, pljuške žestoke PROVOKACIJE!