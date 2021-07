LJUPKA STEVIĆ POSLE PLJAČKE ZA KURIR: Šta sam Bogu zgrešila da mi se dešavaju ovakve stvari! Pevačica NE MOŽE da se SMIRI!

Ljupke Stević (36) i dalje je u šoku nakon što su joj lopovi proteklog vikenda opljačkali stan. Provalnici su očigledno znali da je stan te noći prazan, jer je njen nastup najavljivan danima unapred, pa su to videli kao pogodan momenat da izvrše krivično delo. Kako smo saznali od dobro obaveštenog izvora, ušli su sa zadnje strane zgrade u kojoj Ljupka živi, razvalili vrata, upali u njen stan, napravili haos i odneli dragocenosti.

Kada je došla kući, Ljupka se šokirala. Sve je bilo isprevrtano. Nije mogla da veruje šta ju je snašlo i nekoliko minuta joj je trebalo da shvati šta se dogodilo. Čim je došla sebi od šoka, pozvala je policiju i prijavila da je opljačkana. Pripadnici MUP su došli, obavili uviđaj, napravili zapisnik i uzeli izjavu od pevačice.

Kontaktirali smo sa Ljupkom, koja je bila uznemirena i uplakana. - Ne znam šta sam bogu zgrešila da mi se dešavaju ovakve stvari. Ponovo me pljačkaju i opet prolazim kroz pakao. Ne mogu da se smirim. Znam koliko se trudim, radim i ovako nešto da mi se dogodi. Ovo nije prvi put. Pa kakvi su to ljudi? Na šta to liči? Haos mi je od života. Sve su mi odneli, bukvalno sve što sam imala. Kome sam se ja zamerila? - pitala se Ljupka. Podsetimo, Ljupki su lopovi prvi put opljačkali stan 2015. godine, dan pre promocije njenog spota sa Snup Dogom. Pljačkaši su se tada provukli ispod ograde, zatim obili vrata na terasi i izvršili premetačinu po stanu. Tada su odneli skupocenu muzičku opremu. Nakon petnaestak dana su se vratili na mesto zločina i ponovo je ojadili. Tada su Ljupki ukrali pištolj, nakit i 1.000 evra u gotovini. Sveukupno, pevačica je tada oštećena za oko 8.000 evra.

