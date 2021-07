MILI POSLE HAPŠENJA ZBOG NASILJA ZA KURIR: TO JE BILA LJUBAVNA SVAĐA! U policiji su nam rekli da oni nisu obdanište!

Milutin Radosavljević Mili, učesnik rijalitija "Parovi" koji je priveden u noći između subote i nedelje, nakon što ga je devojka Gorana Mančić, koja je takođe učestvovala u ovom šou programu gde su se i upoznali, prijavila da ju je pretukao, oglasio se za Kurir i izneo svoju stranu događaja.

foto: Privatna Arhiva

- Prvenstveno moram da kažem da smo oboje pušteni istog dana. Sačekao sam je izaista ko pravu princezu što možete da vidite i na našem zajedničkom profilu na Instagramu. Te večeri je bila pijana i svađala se sa ljudima po ulici. Pokušvao sam da je smirim tada me je nekoliko puta udarila. Sa njom sam imao stvarno iskrene namere, ali njenoj ljubomori nije bilo kraja. Napravila je vestačku frku i celog me izgrebala. Imali smo takozvanu ljubavnu svađu. I u rijalitiju je takođe bila britka na jeziku i u našem zajedničkom društvu te večeri je rekla mom drugu: "Da li hoćes da imamo odnose", i da u budućnosti hoće da ima odnose za pare. Zatim me je pogodila staklenom bočicom u glavu - tvrdi Mili.

foto: Privatna Arhiva

On smatra da njegova sada bivša devojka hoće samo medijsku pažnju:

- Traži samo marketing preko mojih leđa, a ja sam zaista u toj vezi bio korektan. Lepo sam joj rekao u rialitiju šta ja želim i šta mi je cilj, a ona me je takođe i čekala u samom finalu. Na pravdi Boga sam optužen. Ja sam se samo branio od njenih fizičkih i verbalnih nasrtaja, a koliko je ona problematicna mogli ste videti u rijalitiju kada je nasrnula na obezbeđenje - objasnio je Radosavljević i dodao. - Takođe je zvala i mog oca posle svega i tražila od njega da se pomirimo i savete.Ja trenutno nisam dostupan pošto mi je telefon razbila čim budem sutradan popravio telefon, ja ću vam se i lično javiti, pa možemo i uživo da uradimo intervju da vidite povrede koje je ona meni nanela. U policiji je tražila da se pomirimo, a oni su nam rekli da ovo nije obdanište - zaključio je Mili.

Lj.S. foto printskrin, privatna arhiva

Bonus video:

00:12 ANA KORAĆ OBUKLA BELU HALJINU, SVI POMISLILI DA JE VENČANICA Objavila snimak, a bivša zadrugarka OSTROG JEZIKA joj pravila DRUŠTVO