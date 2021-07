ONI SU TITU JEDINI U SFRJ SMELI DA KAŽU NE: Jovanka i STARI su ih obožavali, a nijedan nije služio JNA zbog VAŽNE političke IGRE

Bend "Sedmorica mladih" je bio je jedan od najvećih bendova u staroj Jugoslaviji, a koliko su bili popularni govori i podatak da su ušlli 1991. u Ginisovu knjigu rekorda kao sastav koji je 33 godine neprekidno svirao zajedno. Jovan Jova Radovanović otkrio je da su bili toliko popularni i voljeni da su smeli da Josipu Brozu Titu da kažu "ne".

Naime, pošto je sa Sedmoricom mladih stekao slavu širom stare Jugoslavije, u 24. godini otišao je u inostranstvo i brzo bio međunarodno priznat.

- U to vreme počeo sam da sviram i saksofon, koji sam lako savladao. Kasnije sam dodao i flautu jer nam je u bendu postalo jasno da svirajući samo džez nećemo moći dugo da trajemo. Morali smo da proširimo repertoar, ubacili smo i klasiku i pop muziku, imali nastupe na raznim jezicima. Na moje insistiranje, uključili smo pantomimu i skečeve, zahvaljujući kojima smo postigli veliki uspeh. Džez je i dalje bio osnova našeg nastupa, ali smo ga izvodili na drugačiji način. Brzo smo pronašli svoje mesto na Zapadu, a u Nemačkoj smo snimili ploču. Računali smo da ćemo u inostranstvu ostati oko godinu dana, a zadržali smo se petnaest.

Obožavao ih je Josip Broz Tito, zahvaljujući kojem niko iz Sedmorice mladih nije morao da služi vojsku jer je doživotni predsednik Jugoslavije shvatio da je bend mnogo korisniji "napolju" nego u zemlji.

- Tito je bio "slab” na naše izvođenje crnačkih duhovnih i ruskih pesama, a volela nas je i Jovanka, koja nam je prišla posle jedne svirke u Karađorđevu i pitala mogu li ona i Stari da se slikaju s nama. Često smo bili njihovi gosti, a on je voleo da sedi s nama do ranog jutra. Bio je veliki gospodin. Zvao nas je i na svoje putovanje “Galebom” na Samit nesvrstanih na Kubi, ali morali smo da odbijemo zbog unapred ugovorenih koncerata. Kasnije se ispostavilo da je to bilo njegovo poslednje putovanje.

