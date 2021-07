LAŽNA KIJA U SLOBINOM SPOTU! Fanovi ne prestaju da pričaju o dvojnici pevačeve BIVŠE, a evo šta kaže Kockareva na ovo! (FOTO)

Sloba Radanović nedavno je promovisao svoj prvi album "Momak iz provincije", a u jednom od spotova našla se devojka za koju svi komentarišu da je skoro identična Kristina Kija Kockar.

foto: Printscreen YouTube

Na pevačevom Jutjub kanalu korisnici skoro da nisu ni prokomentarisali pesmu "Anđeo", već je većina pisala o tome koliko Kija i manekenka koja je dobila ulogu liče. Prva sličnost koja je publici zapala za oko je boja kose, koja je upečatljiva za Kockarevu, a zatim i način na koji je pozirala.

foto: Printscreen YouTube

Fanovi su ubeđeni da je Sloba ovu pesmu upravo i posvetio bivšoj ženi i da je sličnost između nje i glumice namerni marketinški potez folkera.

foto: Printscreen YouTube

- Znam, kad svemu dođe kraj, da ti me čuvaš, znam, kad uzima me grad, kao anđeo koji čuva me i prati da mi u ljubav opet veru vrati - delovi su Radanovićeve nove pesme za koju se aludira da je posvećena Kristini.

foto: Printscreen YouTube

- Ha-ha-ha, ova ista Kija. Ljudi, ova devojka liči jako na Kiju. Devojko, pa ti si kopi pejst Kije Kockar. Juuuuu - samo se neki od mnogobrojnih komentara. Kontaktirali smo s Kijom i pitali je da li ona smatra da je Radanović namerno odabrao manekenku koja liči na nju

foto: Printscreen YouTube

- Ne znam zaista, ali u mom poslednjem spotu "Momak loš" na 01:26 pojavljuje se glumac isti on. Bar svi koji su pogledali spot tako kažu. Kada sam videla, bila sam šokirana koliko liče. Totalno su u pravu - rekla nam je Kockareva. Pokušali smo da dobijemo i Slobu, ali on nije odgovarao na naše pozive.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen Instagram

Presudna reč devojke Jelena odobrila izbor Slobina devojka Jelena upućena je u sve šta on radi. Kako tvrde izvori, ona je bila ta koja mu je pomagala u izboru devojaka za spot. Da li je i njoj manekenka u ekranizaciji pesme "Anđeo" zaličila na Kiju, nije poznato, ali je dala zeleno svetlo da ona dobije ulogu. Inače, Jelena je svom dečku velika podrška, o svemu se konsultuju i njemu je stalo do njenog mišljenja.

foto: Printscreen YouTube

kurir.rs/Ana Denda/ Foto: Damir Dervišagić

