KAJA OSTOJIĆ REŠILA: Sa udajama sam ZAVRŠILA! Otkrila kako njen dečko Mateo reaguje na njenu odluku!

Ona važi za jednu od najlepših i najzgodnijih pevačica sa domaće javne scene, a prema mišljenju publike i kolega, ima i jedan od najlepših glasova.

Trenutno boravi u Srbiji, a da li planira nastavak putovanja i kako će provesti ostatak leta, otkrila nam je pevačica Kaja Ostojić u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

- Što se tiče odmora i mora, sa tim sam završila. Možda eventualno odem negde na par dana. Hrvatskim primorjem sam oduševljena, bila sam u Dubrovniku i bilo mi je prelepo - rekla je pevačica.

foto: Kurir televizija

Poznato je da je pevačica u emotivnoj vezi sa hrvatskim fudbalerom Mateom.

- Ne kačimo na fid zajedničke fotografije, to mi je bezveze i ne želim da delim privatnost. Na storijima ga nisam izbegavala, sve je u redu sa nama i najviše volim kad se ne priča puno o nama. Sa udajama sam završila, on se na to samo smeje - rekla je Kaja.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

00:32 RELJI CEPALI KOŠULJU: Evo kako je reper proslavio rođenje ćerkice, a od tašta Vesne ni traga