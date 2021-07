ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Instagram sređuje uloge za seks, Plavka se razvodi od bogatog muža

Srbija je i dalje jedno veliko selo. U njoj se sve zna, drage moje abronoše. Na primer, i vrapci na grani u ovom gradu znaju da Instagram, koji je po zanimanju poznati glumac s jednom glavnom ulogom u popularnoj TV seriji "Ubice moga dede i njegovog rođaka sa sela", može da vam završi sve: uloge, zaposlenje, dozvole za gradnju, sitne prekršaje u saobraćaju, kredite za stan... Ali samo za žene. One mlade, lepe i spremne na sve. Novac ga ne zanima. Ima ga dovoljno. Jedina protivusluga koju očekuje je seks. Ništa to ne bi bilo čudno da on nema malo prljavu maštu. Znate, pričaju da ga uopšte ne loži samo klasičan seks, već da je opčinjen ženskim stopalima. Naravno, za te stvari ima posebnu gajbu i ceo organizovan posao, ali to je neka druga priča. Po medijima priča da će da se oženi i skrasi, ali od toga, drage moje, nema ništa. Izgleda da on sada, u zrelim godinama, živi svoj dečački san.

Druga zvezda ove nedelje je popularna voditeljka Plavka. Za nju kažu da voli da smišlja gradske tračeve, najčešće zato da dokaže da je sujeta najveći čovekov neprijatelj. Sad će njoj takvo ponašanje da se obije o glavnu. Zlatno pravilo, koje je ona prekršila, glasi: "Uvek pri vrhu, nikad na vrhu." Ona je do vrha dospela bez neke posebne zasluge. Bila je uvek žena iz senke i šlepala se uz svoju dobru prijateljicu Lepu, koja joj je i našla bogatog muža. Partner joj je biznismen, zgrće milione, a umesto da je bila pametna i ćutala, stalno je pokušavala da od njega napravi javnu ličnost. Njemu je to smetalo i našao je mlađu, a ona, da bi ga napravila ljubomornim, ušla je u vezu s kolegom Pametnim, pa je samo ubrzala da joj preko advokata zatraži papire za razvod. Sada je čeka selidba sa Dedinja u devojačku garsonjeru, a na poslu je, izgleda, čeka otkaz, jer je izbacila ljubavnicu svoga šefa iz neke poslovne kombinacije.

Čula sam i da je Pijana opet napravila incident u jednoj radnji jer nisu hteli da joj daju popust u zamenu da reklamira njihov brend. Vređala je i vikala na radnicu, čak je i nasrtala da je bije. Jedva ju je smirila saradnica koja je bila s njom jer se uplašila da će radnica pozvati policiju, pa je nekako uspela da izvuče Pijanu iz prodavnice.

Pišem vam nove priče već za sedam dana.

