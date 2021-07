SLOBINA VERENICA PROGOVORILA O KIJIJ I LUNI! Šokirala SAVETOM koji je dala PEVAČU! Ovo bi RETKO KOJA ŽENA URADILA!

Jelena Đuričanin, verenica Slobodana Radanovića, govorila je za Kurir televiziju, gde je otkrila sve o svom odnosu sa popularnim pevačem.

- Ne znamo kada će svadba. Toliko nam se neplaniranih stvari dogodilo, kada smo se upoznali sve smo hteli sada i odmah, ali Bog je imao druge planove. Sve ružno što nam se desilo poremetilo nam je planove i sada se nadamo da je taj ružan period za nama i nadam se da će doći trenutak kada će doći i do osnivanja naše porodice - kaže Jelena, koja je sasvim zadovoljna kako se Sloba ophodi prema njenoj deci.

- Ja ne mogu da mu nađem manu - kaže Jelena, koja dodaje da siguno neće terati Slobu posle nastupa da radi kućne poslove.

- Mislim, on je muškarac, sigurno neću da mu kažem posle nastupa, ajde slaži veš - kaže.

Kada spomene bivšu suprugu Kiju i bivšu ljubavnicu, Jelena kaže da joj to ni malo ne smeta.

- Ne naprotiv, kada smo se upoznali ja sam mu savetovala da ne treba da se stidi, niti da se stidi da govori o tome. Apsolutno treba da stoji iza svakog svog izbora - kaže Jelena, koja nema strah da će je Sloba prevariti.

- To nije do žene, već do braka. Ako se to deci, jednostavno odnos nije bio dobar - kaže Jelena.

