POSEDUJEM EKSPLICITNE SNIMKE I BOLJA SAM OD SEVERINE! Dušica Grabović ŠOKIRALA izjavom, evo šta je rekla o TEI TAIROVIĆ! SKANDAL!

Svojom pojavom, izgledom, ali i izjavama naša današnja gošća uvek izaziva pažnju javnosti i medija. Tako je bilo i nedavno nakon eksplicitnog snimka njene koleginice Tee Tairović, koji se pojavio u javnosti.

Kako bi reagovala da se njen kućni snimak pojavi u javnosti i zašto za sebe kaže da je bolja od Severine, otkrila nam je pevačica Dušica Grabović u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

- Meni deluje ta priča sa Teom kao marketinški trik, zašto taj snimak nije izašao kad nije imala hit. Možda bih i ja tako nešto uradila, imam i ja kućne snimke sa bivšim momcima, imamo svi i to je normalno. Izjavila sam da bih verovatno bila bolja od Severine. Da se zna, ja podržavam uvek žene i žao mi je ako je to uradio neki njen dečko da bi joj se osvetio. Teu znam lično, tako da nemam ništa lično protiv nje, samo komentarišem događaj koji je propratio novu pesmu. Imam kućne snimke sa bivšim momcima, koje često i pogledam i to ima svaka žena u Srbiji - rekla je Dušica.

