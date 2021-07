NOVI SNIMAK TEE TAIROVIĆ! Pevačici pune RUKE BAKŠIŠA nakon skandala, grudi samo što ne ispadnu, a ona VRCKA za sve pare!

Pevačica Tea Tairović nedavno se našla u centru skandala kada je njen eksplicitni snimak ugledao svetlost dana.

Međutim, pevačica se nije puno potrela zbog intimnog snimka, već joj je cena posle toga samo još više skočila. Naime, ona je trenutno veoma tražena na privatnim slavljima, čemu svedoče i objave na njenom Instagramu.

Ona je na svom storiju podelila video na kojem se vidi kako uzima bakšiš od gostiju, a u jednom trenutku nije mogla da drži sav novac u rukama.

Uz to, Tairovićeva je sve vreme igrala i vrckala zadnjicom, dok joj je dekolte bio u prvom planu.

Podsetimo, nakon njene afere, Kurir je stipio u kontakt sa pevačicinom ocem, ali on nije želeo da komentariše sporni snimak.

- Ne bih da komentarišem ništa, prekinuli ste me u pola radnog vremena, sada je skoro pet sati i sad sam u nekom svom raspoloženju. Pišem rad za SANU i nemam vremena time da se bavim. Ne znam što me pitate za Tein porno-snimak, nije u redu, neću komentarisati. Hvala što ste pozvali, pozdrav - poručio nam je Tairović, ne želeći da priča ni o svojoj bivšoj ljubavi Vesni Čipčić. - Ne, ne, nemojte da insistirate. Pa ja s Vesnom nisam u vezi već deset godina i nemam šta da pričam o tome - rekao nam je on.

Kurir.rs/I.B.

