NISAM IMAO NAMERU DA UVREDIM LUKASA! Rastin kum se nakon neslane šale izvinio pevaču: Acu cenim i poštujem!

Andrea Ančević, venčani kum Ane Nikolić i Stefana Đurića Raste i njihov bivši vozač, postavio je na Instagram nalogu zanimljivu objavu o pevaču Aci Lukasu, a sada je objasnio u čemu se radi, te da nije imao nikakvu lošu nameru.

- Imam potrebu javno da se oglsim i da se izvinim mom prijatelju Aci Lukasu. Prošle godine sam na svom Instagramu podelio proglas u kojem se pominje njegovo ime u lošem kontekstu,ali moram da kažem da ja nisam pisao to. Nisam imao nameru da ga uvredim i želim javno da mu se izvinim. Moja je greška što sam stavio na društvenu mrežu i što je to neko iskoristio da prosledi medijima. Acu izuzetno cenim i poštujem, on je veliki čovek kojeg izuzteno cenim i poštujem - rekao je Ančević.

On je napravio post u vidu proglasa, koji je nazvao "Udruženje narkomana Srbije" i direktno potkačio pevača. U njemu stoji da se ovo udruženje, koje zvanično nije registrovano, odriče Vuksanovića.

