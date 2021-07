KIJA JE GLEDALA KAKO ME NJEN OTAC TUČE, A MOJ TATA JE PENDREKOM TUKAO MAMU: Potresna ispovest NADICE ZELJKOVIĆ šokirala JAVNOST!

Pobednica "Zadruge 4" i majka Kristine Kije Kockar, Nadica Zeljković, otvorila je dušu i otkrila istinu o tužnoj prošlosti.

foto: ATA Images

- Kada sam upoznala Kijinog oca živeo je sam. Ceo grad se krstio što sam sa njim. Posle sam čula da je bio oženjen u Nemačkoj, ali da 13 godina nije sa tom ženom. Nisu me osuđivali zbog njegovog bračnog statusa, već što sam mnogo dobro izgledala, a on sav nikakav! Bili smo godinu dana u vezi. 1988. godine sam ostala u drugom stanju. Kad sam se porodila video je dete, pa nestao na tri dana. Do kraja života je živeo momačkim životom - kazala je pobednica "Zadruge 4".

foto: Printscreen

- Želeo je da me podseduje. Bio je jako ljubomoran. Sve se promenilo onda kad me je udario. Rekla sam: "Plakaću godinu dana, ali mi smo završili". Nisam želela da Kija odrasta u sredini gde je nasilje normalna stvar. Nisam zaslužila ni da ima drugu ženu. Kija je bila svedok svemu tome. Molio me je i kumio da se pomirimo, nisam želela - rekla je Nadica.

- Moj otac je bio nasilnik. Bio je i alkoholičar i tukao majku pendrekom. Zbog toga je bila u modricama. Hvatala sam ga za vrat i skidala sa nje - zaključila je Zeljkovićeva.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/S.M./Informer

