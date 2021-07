POSLE SKANDALA SA HAPŠENJEM, ROMANA PONOVO U JAVNOSTI! Blista od SREĆE, a na pitanje o LJUBAVI dala ŠOK-ODGOVOR!

Nakon teškog perioda koji je preživela u Australiji, nasmejana Romana Panić ponovo je pred domaćom publikom.

Romana ne krije da joj je povratak u javni život i te kako prijao, a za vreme korone kaže da je mahom vreme provodila sa prijateljima.

- Kuvala sam, učila sam da sviram klavir, vreme sam provodila sa društvom uglavnom - kaže Romana, koja kaže da joj sviranje klavira baš lepo ide.

Za novim pesmama i dalje traga, ali u planu joj je da objavi još dve pesme.

- Tamo od jeseni nadam se da ću izbaciti nešto novo. Želim da to bude nešto čime sam baš zadovoljna - kaže Romana.

foto: Kurir televizija

Romana kaže da se nerado seća događaja od pre godinu dana, kada je boravila u zatvoru u Australiji.

- To je jedno ogromno iskistvo, koje će tamo nekad u neko dogledno vreme da se pokaže da je i to trebalo da se desi. Tako sam ja gledala i na sve to. S obzirom na to da je ceo svet bio u zatvoru, bude mi lakše. Preuzela sam ličnu odgovornost i to je prošlo i sad šta je bilo bilo je. Idemo dalje - kaže Romana, koja je i dalje ostala pri ideji da napiše knjigu.

Romana ne skida osmeh sa lica, a nas je interesovalo da li je to zbog ispunjenja na emotivnom planu.

Pevačica je pitanje o momku vešto izbegla, a kako kaže osmeh na njenom licu posledica je lepog života koji vodi.

U Australiju ne planira da se vraća, a kako kaže, Beograd je njena baza.

Kurir.rs

OVDE MOŽETE GLEDATI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

00:46 VEČE MAGIJE U KRAGUJEVCU: Animatori, plesači i igra vatrom oduševili mališane!