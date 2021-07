DALILA IZVADILA SILIKONE, PA OBJAVILA SLIKE SA OPERACIJE! Pokazala kopče na usnama: Mislila sam da ću da UMREM! (FOTO)

Bivša učesnica rijalitija Dalila Dragojević, nikad nije krila da je imala brojne estetske intervencije, a sada je odlučila da izvadi silikone iz usana.

Ona, naime, nije bila zadovoljna izgledom istih, o čemu je pričala ranije, pa je rešila da preduzme nešto tim povodom.

Dalila je na Instagram storiju postavila fotografije koje su nastale tokom intervencije na kojoj je ona sa kopčama na usnama.

"Operacija prošla u najboljem redu. Mislila sam da ću da umrem", napisala je ona.

"U julu, tačnije 21. jula imam zakazanu operaciju usana. Ja kad sam prvi put radila usne, kad se pojavio biopolimer da se radi i tako ti sintetički materijali, hijaluron tada nije postojao. Tada sam uradila jedan mililitar, to se zove jedan kubik, u donju i gornju usnu. Međutim, on se u donjoj baš lepo razgradio, a u gornjoj usni ovde baš sa strane primetim kad pričam na snimku da mi ta strana pada dole. Kada zagrizem usnu, napipam tu kuglicu. Odlučila sam da to operišem. Tokom operacije niste uspavani, ali ide lokalna anestezija, namaže se usna da to utrne i onda se seče", opisivala je Dalila nedavno proces intervencije na svom Instagramu.

