NIJE LAKO, NE ŽELIM DA KUKAM! Maja Berović o finansijskoj krizi i suprugu, otkrila šta im je NAJVIŠE falilo tokom godina!

Pevačica Maja Berović progovorila je o povratku na scenu, nastupima, finansiskoj krizi i izgledu nakon udarnih talasa pandemije korona virusa.

Koliko su vam nedostajali nastupi?

- Slagala bih kada bi rekla da mi nisu nedostajala. Iskreno, koncerti koji traju po više od dva sata meni daju snagu za sve ono što stvaram u životu. Adrenalin je nešto što mene uvek pokreće i važno mi je da se moja publika odlično provede na koncetima. Sve sam se nadala da će epidemiološki uslovi ranije dozvoliti da nastupamo, ali dobro je što leto nismo proveli u karantinu kao što je to bilo prošle godine. Imaću mini letnja turneja, te se nadam da ću tokom jeseni nastaviti sa brojnim nastupima i koncetima.

Da li vas je finansijska kriza pogodila?

- Nije lako, ali verujem da ima mnogo težih slučajeva, pa ne želim da kukam. Svi smo se trudili da kada je počela pandemija vodimo računa o tome na koji način i kako trošimo novac, time sam se i ja vodila.

Vreme pandemije je uticao na sve da se više posvete porodici. Da li je bio takav slučaj i kod vas?

- Nikada do sada nismo imali toliko vremena koliko smo sada proveli zajedno. Zbog svojih koncerata često sam putovala, pa nisam imala vremena da spojim nedelju dana da sam kod kuće. Sada se to promenilo, pa smo suprug i ja imali mnogo vremena za nas. Gledali smo zajedno filmove i serije, turske obično, vežbali zajedno. Vreme provodili uživajući jedan u drugome. To nam je za sve ove godine falilo.

Da li ste nekada igrali na kartu atraktivnosti?

- Koja žena nekada nije igrala na tu kartu? Sve se mi trudimo da budemo lepe, atraktivne, pametne i harizmatične. Neko u većoj neko u manjoj meri. Meni je važno da dobro izgledam, te se trudim da što je moguće više vežbam i vodim računa o načinu života koji vodim. Nekada mi to ide od ruke kako želim, a nekada vodim bitku da ne pojedem previše hrane. Kada se to dogodi, najmanje sam sebi atraktivna u ogledalu, više u meni onda radi drugi osećaj.

Obično žene znaju da previše novca potroše na šoping. Koliko se to dešava vama?

- Mnogo puta, ali poslednjih godina sam odlučila da ne preterujem, već da ozbiljno povedem računa o tome. Mislim da svaka godina života ima neke svoje faze, kada ćete uraditi nešto, a već sledeći put shvatićete da ste pogrešili i da nema potrebe da toliko novaca izdvajate za što bi mi žene rekli, krpice.

